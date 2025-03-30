Українці залишаться без комунальних пільг у 2025 — кому скасують допомогу

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Громадяни України, які працювали на визначених державою посадах в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію, можуть оформити комунальні пільги. Такі люди повністю звільняються від оплати житлово-комунальних послуг. Однак у 2025 році встановили нову умову, через що частина пенсіонерів втратить державну підтримку.

Про те, хто може залишитись без комунальних пільг у 2025 році, повідомили в Пенсійному фонді України.

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Хто звільняється від сплати комунальних послуг

В Україні частина пенсіонерів звільняється від сплати за комунальні послуги. Це стосується тих, хто працював в сільській місцевості в певних професіях. Така пільга дозволяє отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг, а також пічного палива та скрапленого газу в межах встановлених норм. До списку професій, які мають право на пільгу, входять:

працівники освіти;

медики та фармацевти;

спеціалісти з охорони рослин;

працівники музеїв та бібліотек;

працівники культурних та освітніх установ.

Хто та чому втратить пільги у 2025 році

Після цьогорічної індексації пенсій деякі пенсіонери втратили право на пільгу, оскільки їхні пенсії перевищили 4240 гривень — ліміт для отримання знижки. Це нововведення набрало чинності у 2025 році.

Однак нові правила стосується тільки тих, хто подавав заяву на пільгу в цьому році. Для пенсіонерів, які отримували пільги у 2024-2025 роках, зміни настануть після закінчення опалювального сезону.

Виняток становлять учасники бойових дій та люди з інвалідністю — їх це правило не торкнеться. Пенсійний фонд України також повідомив, що через нові правила є невеликі затримки в нарахуванні пільг, але всі виплати будуть здійснені у квітні.

Раніше ми писали, що пільги є ключовим аспектом соціальної підтримки як для учасників бойових дій (УБД), так і для їхніх родин. Однак є випадки, коли захисникам необхідно оновити дані, щоб зберегти право на знижки за комунальні послуги.

Також ми розповідали, що у 2025 році мінімальна пенсія в Україні складе 2 361 гривню, що недостатньо для забезпечення основних потреб. Тому уряд запровадив різноманітні пільги та соціальні гарантії, спрямовані на покращення матеріального становища пенсіонерів.