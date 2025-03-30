Украинцы останутся без коммунальных льгот в 2025 — кому отменят помощь

Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Граждане Украины, которые работали на определенных государством должностях в сельской местности и продолжают там проживать после выхода на пенсию, могут оформить коммунальные льготы. Такие люди полностью освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Однако в 2025 году установили новое условие, из-за чего часть пенсионеров потеряет государственную поддержку.

О том, кто может остаться без коммунальных льгот в 2025 году, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Кто освобождается от уплаты коммунальных услуг

В Украине часть пенсионеров освобождается от уплаты за коммунальные услуги. Это касается тех, кто работал в сельской местности в определенных профессиях. Такая льгота позволяет получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг, а также печного топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм. В список профессий, которые имеют право на льготу, входят:

работники образования;

медики и фармацевты;

специалисты по охране растений;

работники музеев и библиотек;

работники культурных и образовательных учреждений.

Кто и почему потеряет льготы в 2025 году

После индексации пенсий некоторые пенсионеры потеряли право на льготу, поскольку их пенсии превысили 4240 гривен — лимит для получения скидки. Это нововведение вступило в силу в 2025 году.

Однако новые правила касается только тех, кто подавал заявление на льготу в этом году. Для пенсионеров, которые получали льготы в 2024-2025 годах, изменения наступят после окончания отопительного сезона.

Исключение составляют участники боевых действий и лица с инвалидностью — их это правило не коснется. Пенсионный фонд Украины также сообщил, что из-за новых правил есть небольшие задержки в начислении льгот, но все выплаты будут осуществлены в апреле.

Ранее мы писали, что льготы являются ключевым аспектом социальной поддержки как для участников боевых действий (УБД), так и для их семей. Однако есть случаи, когда защитникам необходимо обновить данные, чтобы сохранить право на скидки за коммунальные услуги.

Также мы рассказывали, что в 2025 году минимальная пенсия в Украине составит 2 361 гривну, что недостаточно для обеспечения основных потребностей. Поэтому правительство ввело различные льготы и социальные гарантии, направленные на улучшение материального положения пенсионеров.