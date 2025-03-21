Виплати та пільги для людей з III групою інвалідності — на що розраховувати у квітні

Чоловік сидить на лавці. Фото: Pexels

Третя група інвалідності включає громадян з легкими порушеннями здоров'я, які помірно обмежують їх здатність до роботи та виконання щоденних обов'язків. Це категорія людей, які здатні виконувати більшість звичних функцій, але потребують певної підтримки та пільг.

Про те, які пільги мають люди з інвалідністю III групи у 2025 році, зазначається на офіційному сайті Теплодарської міської ради.

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Які виплати можуть оформити люди з III групою інвалідності

Держава забезпечує осіб з інвалідністю III групи низкою пільг. Вони охоплюють сфери соціальної підтримки, працевлаштування, навчання, відпусток та користування громадським транспортом.

Третю групу інвалідності присвоюють громадянам із помірними порушеннями здоров'я, які можуть працювати за полегшеними умовами. Рішення про встановлення інвалідності приймають спеціальні експертні комісії, що діють замість МСЕК. Що стосується виплат, то державна соціальна допомога передбачена для:

осіб з інвалідністю з дитинства;

дітей з інвалідністю до 18 років.

Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму: люди з інвалідністю з дитинства отримують 60% від нього, а діти з інвалідністю — 70%.

Також III група інвалідності дозволяє оформити пенсію за інвалідністю за наявності необхідного страхового стажу на момент настання інвалідності або звернення за виплатою. Виплата складає 50% від пенсії за віком. Мінімальний розмір пенсії для непрацюючих осіб — 2 520 грн, а для тих, хто ще працює — 2 093 грн.

Які пільги передбачила держава для людей з III групою інвалідності

Для отримання пільг необхідно мати посвідчення особи з інвалідністю або документ, який підтверджує право на соціальну допомогу. У 2025 році можна розраховувати на таку підтримку:

Медичні пільги

Люди з інвалідністю III групи можуть безплатно або на пільгових умовах отримати:

медичне обладнання;

реабілітаційні засоби (протезно-ортопедичні вироби тощо);

транспортні засоби (автомобілі, інвалідні візки з електроприводом) за наявності медичних показань.

У разі, якщо пенсія не перевищує мінімального розміру, людина має право отримувати безплатні ліки за рецептами в амбулаторних умовах.

Пільги при працевлаштуванні

Законодавчо заборонено відмовляти у працевлаштуванні людям з III групою інвалідності, якщо вони відповідають кваліфікаційним вимогам. Роботодавець зобов’язаний враховувати потребу такого працівника у реабілітації. Також їм гарантують:

Відсутність випробувального терміну. Додаткові два дні щорічної оплачуваної відпустки. Інвалідам війни — додаткову 14-денну оплачувану відпустку. Можливість взяти відпустку без збереження зарплати тривалістю до 30 днів на рік.

Освітні пільги

Діти з інвалідністю з дитинства мають право на:

Отримання соціальної допомоги та повної стипендії. Позаконкурсне зарахування до закладів вищої освіти за умови успішного складання вступних іспитів. Безплатне навчання у загальноосвітніх чи спеціалізованих мистецьких школах (музичних, художніх).

Житлові пільги

Діти з інвалідністю, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, користуються пріоритетом у забезпеченні житлом та фінансовою допомогою для його облаштування після досягнення повноліття. Люди з інвалідністю III групи мають право на першочергове покращення житлових умов.

Пільги на транспорт

Діти з інвалідністю III групи та особи, що їх супроводжують, можуть безоплатно користуватися міським громадським транспортом за пред'явленням відповідного посвідчення.

Раніше ми писали, що захисники, які зазнали поранень або хвороб під час служби, можуть отримати статус людини з військовою інвалідністю. Це забезпечує їх підвищеною пенсією та додатковими пільгами.

Також ми розповідали, що ветерани війни, які стали інвалідами через бойові дії, мають право на різні соціальні пільги. Держава забезпечує підтримку в медичному обслуговуванні, знижках на комунальні послуги, безплатному транспорті та пріоритетному працевлаштуванні.