Выплаты и льготы для людей с III группой инвалидности — на что рассчитывать в апреле

Поддержка людей с III группой инвалидности — что будет в апреле
Третья группа инвалидности включает граждан с легкими нарушениями здоровья, которые умеренно ограничивают их способность к работе и выполнению ежедневных обязанностей. Это категория людей, которые способны выполнять большинство привычных функций, но нуждаются в определенной поддержке и льготах.
О том, какие льготы имеют люди с инвалидностью III группы в 2025 году, рассказали на официальном сайте Теплодарского городского совета.
Какие выплаты могут оформить люди с III группой инвалидности
Государство обеспечивает лиц с инвалидностью III группы рядом льгот. Они охватывают сферы социальной поддержки, трудоустройства, обучения, отпусков и пользования общественным транспортом.
Третью группу инвалидности присваивают гражданам с умеренными нарушениями здоровья, которые могут работать на облегченных условиях. Решение об установлении инвалидности принимают специальные экспертные комиссии, действующие вместо МСЭК. Что касается выплат, то государственная социальная помощь предусмотрена для:
- лиц с инвалидностью с детства;
- детей с инвалидностью до 18 лет.
Размер помощи зависит от прожиточного минимума: люди с инвалидностью с детства получают 60% от него, а дети с инвалидностью — 70%.
Также III группа инвалидности позволяет оформить пенсию по инвалидности при наличии необходимого страхового стажа на момент наступления инвалидности или обращения за выплатой. Сума составляет 50% от пенсии по возрасту. Минимальный размер пенсии для неработающих лиц — 2 520 грн, а для тех, кто еще работает — 2 093 грн.
Какие льготы предусмотрело государство для людей с III группой инвалидности
Для получения льгот необходимо иметь удостоверение лица с инвалидностью или документ, подтверждающий право на социальную помощь. В 2025 году можно рассчитывать на такую поддержку:
- Медицинские льготы
Люди с инвалидностью III группы могут бесплатно или на льготных условиях получить:
- медицинское оборудование;
- реабилитационные средства (протезно-ортопедические изделия и т.д.);
- транспортные средства (автомобили, инвалидные коляски с электроприводом) при наличии медицинских показаний.
В случае, если пенсия не превышает минимального размера, человек имеет право получать бесплатные лекарства по рецептам в амбулаторных условиях.
- Льготы при трудоустройстве
Законодательно запрещено отказывать в трудоустройстве людям с III группой инвалидности, если они соответствуют квалификационным требованиям. Работодатель обязан учитывать потребность такого работника в реабилитации. Также им гарантируют:
- Отсутствие испытательного срока.
- Дополнительные два дня ежегодного оплачиваемого отпуска.
- Инвалидам войны — дополнительный 14-дневный оплачиваемый отпуск.
- Возможность взять отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 30 дней в год.
- Образовательные льготы
Дети с инвалидностью с детства имеют право на:
- Получение социальной помощи и полной стипендии.
- Внеконкурсное зачисление в учреждения высшего образования при условии успешной сдачи вступительных экзаменов.
- Бесплатное обучение в общеобразовательных или специализированных художественных школах (музыкальных, художественных).
- Жилищные льготы
Дети с инвалидностью, которые являются сиротами или лишены родительской опеки, пользуются приоритетом в обеспечении жильем и финансовой помощью для его обустройства после достижения совершеннолетия. Люди с инвалидностью III группы имеют право на первоочередное улучшение жилищных условий.
- Льготы на транспорт
Дети с инвалидностью III группы и лица, которые их сопровождают, могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом по предъявлению соответствующего удостоверения.
Ранее мы писали, что защитники, которые получили ранения или болезни во время службы, могут получить статус человека с военной инвалидностью. Это обеспечивает их повышенной пенсией и дополнительными льготами.
Также мы рассказывали, что ветераны войны, которые стали инвалидами из-за боевых действий, имеют право на различные социальные льготы. Государство обеспечивает поддержку в медицинском обслуживании, скидках на коммунальные услуги, бесплатном транспорте и приоритетном трудоустройстве.
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