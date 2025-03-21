Выплаты и льготы для людей с III группой инвалидности — на что рассчитывать в апреле

Мужчина сидит на скамейке. Фото: Pexels

Третья группа инвалидности включает граждан с легкими нарушениями здоровья, которые умеренно ограничивают их способность к работе и выполнению ежедневных обязанностей. Это категория людей, которые способны выполнять большинство привычных функций, но нуждаются в определенной поддержке и льготах.

О том, какие льготы имеют люди с инвалидностью III группы в 2025 году, рассказали на официальном сайте Теплодарского городского совета.

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Какие выплаты могут оформить люди с III группой инвалидности

Государство обеспечивает лиц с инвалидностью III группы рядом льгот. Они охватывают сферы социальной поддержки, трудоустройства, обучения, отпусков и пользования общественным транспортом.

Третью группу инвалидности присваивают гражданам с умеренными нарушениями здоровья, которые могут работать на облегченных условиях. Решение об установлении инвалидности принимают специальные экспертные комиссии, действующие вместо МСЭК. Что касается выплат, то государственная социальная помощь предусмотрена для:

лиц с инвалидностью с детства;

детей с инвалидностью до 18 лет.

Размер помощи зависит от прожиточного минимума: люди с инвалидностью с детства получают 60% от него, а дети с инвалидностью — 70%.

Также III группа инвалидности позволяет оформить пенсию по инвалидности при наличии необходимого страхового стажа на момент наступления инвалидности или обращения за выплатой. Сума составляет 50% от пенсии по возрасту. Минимальный размер пенсии для неработающих лиц — 2 520 грн, а для тех, кто еще работает — 2 093 грн.

Какие льготы предусмотрело государство для людей с III группой инвалидности

Для получения льгот необходимо иметь удостоверение лица с инвалидностью или документ, подтверждающий право на социальную помощь. В 2025 году можно рассчитывать на такую поддержку:

Медицинские льготы

Люди с инвалидностью III группы могут бесплатно или на льготных условиях получить:

медицинское оборудование;

реабилитационные средства (протезно-ортопедические изделия и т.д.);

транспортные средства (автомобили, инвалидные коляски с электроприводом) при наличии медицинских показаний.

В случае, если пенсия не превышает минимального размера, человек имеет право получать бесплатные лекарства по рецептам в амбулаторных условиях.

Льготы при трудоустройстве

Законодательно запрещено отказывать в трудоустройстве людям с III группой инвалидности, если они соответствуют квалификационным требованиям. Работодатель обязан учитывать потребность такого работника в реабилитации. Также им гарантируют:

Отсутствие испытательного срока. Дополнительные два дня ежегодного оплачиваемого отпуска. Инвалидам войны — дополнительный 14-дневный оплачиваемый отпуск. Возможность взять отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 30 дней в год.

Образовательные льготы

Дети с инвалидностью с детства имеют право на:

Получение социальной помощи и полной стипендии. Внеконкурсное зачисление в учреждения высшего образования при условии успешной сдачи вступительных экзаменов. Бесплатное обучение в общеобразовательных или специализированных художественных школах (музыкальных, художественных).

Жилищные льготы

Дети с инвалидностью, которые являются сиротами или лишены родительской опеки, пользуются приоритетом в обеспечении жильем и финансовой помощью для его обустройства после достижения совершеннолетия. Люди с инвалидностью III группы имеют право на первоочередное улучшение жилищных условий.

Льготы на транспорт

Дети с инвалидностью III группы и лица, которые их сопровождают, могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом по предъявлению соответствующего удостоверения.

Ранее мы писали, что защитники, которые получили ранения или болезни во время службы, могут получить статус человека с военной инвалидностью. Это обеспечивает их повышенной пенсией и дополнительными льготами.

Также мы рассказывали, что ветераны войны, которые стали инвалидами из-за боевых действий, имеют право на различные социальные льготы. Государство обеспечивает поддержку в медицинском обслуживании, скидках на коммунальные услуги, бесплатном транспорте и приоритетном трудоустройстве.