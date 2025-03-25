Додаткові гроші та пільги — що чекає українців 60+ в квітні 2025

Чоловік похилого віку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні мінімальна пенсія на 2025 рік становить 2 361 гривню, що замало для покриття базових потреб людини. Саме тому уряд передбачив низку пільг та соціальних гарантій, щоб покращити матеріальний стан пенсіонерів.

Про те, що буде з підтримкою громадян 60+ найближчим часом, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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У 2025 році держава нараховуватиме доплати для пенсіонерів віком 70+, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 10 340 гривень. Розмір надбавок становитиме:

для осіб 70-74 років — до 300 грн;

для тих, хто має від 75 до 79 років — до 456 грн;

для пенсіонерів старше 80 років — до 570 грн.

Варто зазначити, що отримати можна лише одну доплату, відповідно до віку, поєднувати кілька надбавок не дозволяється. Додаткова матеріальна допомога також доступна окремим пенсіонерам 80+, які отримують пенсію за віком, мешкають самі та потребують постійного догляду.

Які пільги доступні українцям після 60 років

У 2025 році українці можуть оформити пенсію при досягненні 60-річного віку за умови наявності щонайменше 32 років стажу. Окрім пенсії, громадяни, які відповідають цим вимогам, держава надає низку додаткових пільг та переваг. У 2025 році можна розраховувати таку підтримку:

Субсидії та пільги на оплату комуналки

Пенсіонери мають право звернутися по субсидію для оплати комунальних послуг. Її розмір розраховується з урахуванням доходів сім’ї та вартості послуг. Якщо сума витрат на комунальні послуги перевищує 15% щомісячного доходу, пенсіонер може оформити субсидію.

Деякі категорії пенсіонерів у сільській місцевості можуть скористатися 100% знижкою на комуналку. Серед таких категорій:

педагоги;

фахівці з рослинництва;

працівники музеїв та бібліотек;

медичні працівники та фармацевти;

співробітники державних або комунальних закладів культури та освіти.

Ця пільга поширюється також на закупівлю твердого чи рідкого палива для опалення і скрапленого газу. Для отримання такої знижки необхідно мати не менше трьох років стажу за відповідною спеціальністю та обіймати відповідну посаду на момент виходу на пенсію.

Безплатний проїзд

Пенсіонери можуть користуватися громадським наземним транспортом і приміськими електричками безплатно, пред’явивши пенсійне посвідчення або довідку з Пенсійного фонду. Однак пільга не поширюється на маршрутні таксі.

Юридична допомога

Держава гарантує пенсіонерам право на безоплатну юридичну допомогу. Пенсіонери можуть отримати підтримку з питань, що стосуються призначення пенсій, оформлення соціальних виплат, майнових спорів тощо. Юридичні послуги фінансуються повністю або частково з державного бюджету.

Пільги на автострахування

Власники авто серед пенсіонерів, які мають транспортний засіб з об’ємом двигуна до 2500 куб. см або електрокар потужністю до 100 кВт, можуть отримати 50% знижку при оформленні автострахування.

Звільнення від земельного податку

Пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку на ділянки, що використовуються для:

садівництва (до 0,12 га);

дачних потреб (до 0,10 га);

будівництва гаража (до 0,01 га);

забудови в межах міст (до 0,10 га);

забудови в селищах міського типу (до 0,15 га);

будівництва житла у селах (до 0,25 га);

ведення особистого селянського господарства (до 2 га).

Водночас пенсіонери, які вийшли на пенсію достроково за пільговими умовами та ще не досягли 60 років, не мають права на цю податкову пільгу.

Безплатне паркування

Не всі пенсіонери знають, що їм також дозволено безплатно паркувати автомобіль на платних стоянках.

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