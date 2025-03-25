Дополнительные деньги и льготы — что ждет украинцев 60+ в апреле 2025

Мужчина пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине минимальная пенсия на 2025 год составляет 2 361 гривну, что мало для покрытия базовых потребностей человека. Именно поэтому правительство предусмотрело ряд льгот и социальных гарантий, чтобы улучшить материальное положение пенсионеров.

О том, что будет с поддержкой граждан 60+ в ближайшее время, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто из пенсионеров получит дополнительные деньги в 2025 году

В 2025 году государство будет начислять доплаты для пенсионеров в возрасте 70+, если размер их пенсии не превышает 10 340 гривен. Размер надбавок составит:

для лиц 70-74 лет — до 300 грн;

для тех, кто имеет от 75 до 79 лет — до 456 грн;

для пенсионеров старше 80 лет — до 570 грн.

Стоит отметить, что получить можно только одну доплату, в соответствии с возрастом, сочетать несколько надбавок не разрешается. Дополнительная материальная помощь также доступна отдельным пенсионерам 80+, которые получают пенсию по возрасту, живут сами и нуждаются в постоянном уходе.

Какие льготы доступны украинцам после 60 лет

В 2025 году украинцы могут оформить пенсию при достижении 60-летнего возраста при условии наличия не менее 32 лет стажа. Кроме пенсии, граждане, которые соответствуют этим требованиям, государство предоставляет ряд дополнительных льгот и преимуществ. В 2025 году можно рассчитывать на такую поддержку:

Субсидии и льготы на оплату коммуналки

Пенсионеры имеют право обратиться за субсидией для оплаты коммунальных услуг. Ее размер рассчитывается с учетом доходов семьи и стоимости услуг. Если сумма расходов на коммунальные услуги превышает 15% ежемесячного дохода, пенсионер может оформить субсидию.

Некоторые категории пенсионеров в сельской местности могут воспользоваться 100% скидкой на коммуналку. Среди таких категорий:

педагоги;

специалисты по растениеводству;

работники музеев и библиотек;

медицинские работники и фармацевты;

сотрудники государственных или коммунальных учреждений культуры и образования.

Эта льгота распространяется также на закупку твердого или жидкого топлива для отопления и сжиженного газа. Для получения такой скидки необходимо иметь не менее трех лет стажа по соответствующей специальности и занимать соответствующую должность на момент выхода на пенсию.

Бесплатный проезд

Пенсионеры могут пользоваться общественным наземным транспортом и пригородными электричками бесплатно, предъявив пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда. Однако льгота не распространяется на маршрутные такси.

Юридическая помощь

Государство гарантирует пенсионерам право на бесплатную юридическую помощь. Пенсионеры могут получить поддержку по вопросам, касающимся назначения пенсий, оформления социальных выплат, имущественных споров и тому подобное. Юридические услуги финансируются полностью или частично из государственного бюджета.

Льготы на автострахование

Владельцы авто среди пенсионеров, которые имеют транспортное средство с объемом двигателя до 2500 куб. см или электрокар мощностью до 100 кВт, могут получить 50% скидку при оформлении автострахования.

Освобождение от земельного налога

Пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога на участки, используемые для:

садоводства (до 0,12 га);

дачных нужд (до 0,10 га);

строительства гаража (до 0,01 га);

застройки в черте городов (до 0,10 га);

застройки в поселках городского типа (до 0,15 га);

строительства жилья в селах (до 0,25 га);

ведения личного крестьянского хозяйства (до 2 га).

В то же время пенсионеры, вышедшие на пенсию досрочно по льготным условиям и еще не достигшие 60 лет, не имеют права на эту налоговую льготу.

Бесплатная парковка

Не все пенсионеры знают, что им также разрешено бесплатно парковать автомобиль на платных стоянках.

Ранее мы писали, что в Украине государство оказывает помощь для семей, которые столкнулись с тяжелыми финансовыми трудностями. Если общий доход семьи не соответствует установленному прожиточному минимуму, она имеет право на выплаты.

Также мы рассказывали, что статус "ребенка войны" предоставляется лицам, которым на момент завершения Второй мировой войны еще не исполнилось 18 лет. Этот статус дает право на получение различных льгот от государства.