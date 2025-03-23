Допомога малозабезпеченим родинам — скільки можна отримати у 2025

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні діє програма державної допомоги для сімей, які опинилися у скрутному матеріальному становищі. Якщо сукупний дохід родини не дотягує до прожиткового мінімуму, така сім’я може претендувати на фінансову підтримку від держави.

Про те, як малозабезпеченій родині оформити виплати та який їх розмір у 2025 році, зазначається в законі "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

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Хто може отримати допомогу у 2025 році

Малозабезпеченою вважається родина, чий середньомісячний дохід нижчий за встановлений прожитковий мінімум. Це має бути обумовлено незалежними від сім'ї обставинами — наприклад, втрата роботи чи хвороба. Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до органів соцзахисту або Центру надання адмінпослуг (ЦНАП). Для цього потрібно:

Підготувати пакет документів (перелік нададуть у соцзахисті або ЦНАПі). Написати заяву на отримання допомоги. Подати документи та заяву особисто або надіслати поштою за місцем проживання.

Допомога призначається на шість місяців. Якщо родина й надалі відповідає критеріям (зокрема, має низький дохід), виплати можна продовжити.

Скільки виплачуватимуть у 2025 році

Уряд підвищив розміри допомоги для малозабезпечених родин. У 2025 році суми виглядають так:

для працездатних осіб — 1 816,8 грн;

для пенсіонерів та людей з інвалідністю — 2 361 грн;

для дітей до 6 років — 3 716,35 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 4 634,2 грн;

для студентів до 23 років (за умови навчання) — 4 390,6 грн.

Виплати можна отримати на банківську картку або через Укрпошту. Допомога розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для конкретної родини та її фактичним середньомісячним доходом. Її розмір залежить від кількості членів сім’ї та їх віку.

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