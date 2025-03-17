Арешт майна боржника — за яку суму загрожує покарання

Суддя ухвалює рішення. Фото: Pexels

Українці мають право володіти, користуватись та розпоряджатись своїм майном. Проте ці права можуть бути обмежені, коли йдеться про боржників, які не виконують свої фінансові зобов'язання.

Про те, яку суму потрібно заборгувати, щоб на майно людини наклали арешт у 2025 році, зазначається в Законі України "Про виконавче провадження".

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За яку суму боргу можуть накласти арешт на майно

Арешт на майно може бути накладений при відкритті виконавчого провадження. Це має відбутися не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна боржника. Арешт накладається з метою забезпечення виконання рішення, а виконавець може заблокувати все майно боржника, якщо це стосується майнових зобов'язань (окрім справ про несплату аліментів).

Якщо у заяві стягувача вказано конкретне майно, виконавець повинен перевірити в реєстрах наявність прав на нього у боржника. Арешт можуть накласти на все майно або на окремі речі залежно від:

суми стягнення;

розміру штрафів;

витрат на провадження;

суми виконавчого збору;

винагороди приватного виконавця.

Арешт на майно накладається лише якщо заборгованість по аліментах перевищує суму за три місяці. Також обмеження можуть застосовувати, якщо боржник не сплачує виконавчий збір або штрафи.

Як відбувається арешт майна в Україні

Процедура накладення арешту на майно боржника зазвичай складається з кількох етапів:

Подання заяви: кредитор звертається до суду з проханням накласти арешт на майно боржника, зазначаючи обставини справи та вимоги. Розгляд судом: суд оцінює обґрунтованість заяви та вирішує, чи накладати арешт, визначаючи умови та обсяг майна. Виконання рішення: виконавчий орган реалізує рішення суду, накладаючи арешт на майно. Обмеження: на майно накладаються обмеження, наприклад, заборона на продаж або передачу. Інформування боржника: боржника повідомляють про арешт та обмеження. Оскарження: боржник може оскаржити рішення суду.

Варто зазначити, що в разі виконання свої фінансових зобов'язань боржником, арешт може бути скасований.

Після накладення арешту, виконавець повинен надати копії постанови банкам, фінансовим установам та реєстраційним органам в день винесення рішення. Всі зміни обов'язково реєструються в електронних реєстрах.

Раніше ми писали, що виконавча служба має право накласти арешт на майно, якщо власник має значні борги за комунальні послуги чи податки. Якщо ця сума перевищує 20 мінімальних заробітних плат (у 2025 році це 160 тисяч гривень), то нерухомість людини можуть продати.

Також ми розповідали, що згідно з Конституцією України, кожен громадянин має право на приватну власність. Проте в умовах воєнного стану держава має право на примусове вилучення майна у фізичних та юридичних осіб для потреб оборони.