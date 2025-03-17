Арест имущества должника — за какую сумму грозит наказание

Судья принимает решение. Фото: Pexels

Украинцы имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. Однако эти права могут быть ограничены, когда речь идет о должниках, которые не выполняют свои финансовые обязательства.

О том, какую сумму нужно задолжать, чтобы на имущество человека наложили арест в 2025 году, отмечается в Законе Украины "Об исполнительном производстве".

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За какую сумму долга могут наложить арест на имущество

Арест на имущество может быть наложен при открытии исполнительного производства. Это должно произойти не позднее следующего рабочего дня после обнаружения имущества должника. Арест накладывается с целью обеспечения исполнения решения, а исполнитель может заблокировать все имущество должника, если это касается имущественных обязательств (кроме дел о неуплате алиментов).

Если в заявлении взыскателя указано конкретное имущество, исполнитель должен проверить в реестрах наличие прав на него у должника. Арест могут наложить на все имущество или на отдельные вещи в зависимости от:

суммы взыскания;

размера штрафов;

расходов на производство;

суммы исполнительного сбора;

вознаграждения частного исполнителя.

Арест на имущество накладывается только если задолженность по алиментам превышает сумму за три месяца. Также ограничения могут применять, если должник не платит исполнительный сбор или штрафы.

Как происходит арест имущества в Украине

Процедура наложения ареста на имущество должника обычно состоит из нескольких этапов:

Подача заявления: кредитор обращается в суд с просьбой наложить арест на имущество должника, указывая обстоятельства дела и требования. Рассмотрение судом: суд оценивает обоснованность заявления и решает, накладывать ли арест, определяя условия и объем имущества. Исполнение решения: исполнительный орган реализует решение суда, накладывая арест на имущество. Ограничения: на имущество накладываются ограничения, например, запрет на продажу или передачу. Информирование должника: должник уведомляется об аресте и ограничениях. Обжалование: должник может обжаловать решение суда.

Стоит отметить, что в случае выполнения свои финансовых обязательств должником, арест может быть отменен.

После наложения ареста, исполнитель должен предоставить копии постановления банкам, финансовым учреждениям и регистрационным органам в день вынесения решения. Все изменения обязательно регистрируются в электронных реестрах.

Ранее мы писали, что исполнительная служба имеет право наложить арест на имущество, если владелец имеет значительные долги за коммунальные услуги или налоги. Если эта сумма превышает 20 минимальных заработных плат (в 2025 году это 160 тысяч гривен), то недвижимость человека могут продать.

Также мы рассказывали, что согласно Конституции Украины, каждый гражданин имеет право на частную собственность. Однако в условиях военного положения государство имеет право на принудительное изъятие имущества у физических и юридических лиц для нужд обороны.