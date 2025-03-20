Виплати для УБД — як ветеранам з I групою інвалідності оформити пенсію у 2025

Людині з інвалідністю налагоджують протез. Фото: УНІАН

В Україні учасники бойових дій, які мають I групу інвалідності, що настала внаслідок проходження служби, мають право на оперативне призначення пенсії. Тож варто знати, як оформити такі виплати, у які строки та куди звернутися.

Про те, як УБД оформити пенсію по інвалідності у 2025 році, пояснили фахівці порталу "Юристи.ua".

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Що потрібно для оформлення пенсії по інвалідності для УБД

Щоб розпочати процес оформлення пенсії для звільнених зі служби учасників бойових дій з інвалідністю, необхідно звернутися до відповідного підрозділу того відомства, де проходила служба. Саме цей орган готує пакет документів для подальшого призначення пенсії. Це може бути:

ДСНС України. Служба безпеки України. Міністерство оборони України. Міністерство внутрішніх справ України.

Після подання заяви відомство зобов'язане протягом 10 календарних днів зібрати необхідні документи, ознайомити заявника із їх змістом та передати їх до регіонального підрозділу Пенсійного фонду за місцем реєстрації.

Які документи потрібно мати УБД для призначення пенсії

У ПФУ вам допоможуть отримати всі потрібні довідки, якщо їх немає на руках. Обов'язковий пакет документів включає:

заяву на призначення пенсії;

копію ідентифікаційного коду;

подання від силового відомства;

довідку МСЕК щодо інвалідності;

військово-медичні документи (за їх наявності);

паспорт громадянина України (оригінал та копія);

довідку з Ощадбанку про реквізити рахунку для виплат;

довідку про заробітну плату та додаткові виплати за останні два роки до звільнення.

Відсутність частини документів не означає, що пенсію не призначать. Дозволяється подати ті, що вже є, а решту — донести згодом. У разі, якщо заявник подасть додаткові документи протягом трьох місяців після отримання відповідних роз'яснень, виплати будуть нараховані з моменту подання заяви або відправлення документів поштою.

Якщо виникають спірні питання, що стосуються рішень Пенсійного фонду, заявник може звернутися безпосередньо до центрального управління ПФУ для подання скарги.

Раніше ми писали, що військові, які зазнали поранень або серйозних хвороб під час оборони України, мають можливість оформити статус людини з інвалідністю внаслідок війни. Цей статус гарантує доступ до збільшеної пенсійної виплати та ряду додаткових соціальних привілеїв.

Також ми розповідали, що похилий вік — це час, коли люди особливо потребують турботи й допомоги, проте далеко не завжди поруч є ті, хто її надасть. Саме для таких пенсіонерів держава запровадила спеціальні надбавки до пенсії.