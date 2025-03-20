Выплаты для УБД — как ветеранам с I группой инвалидности оформить пенсию в 2025

Человеку с инвалидностью налаживают протез. Фото: УНИАН

В Украине участники боевых действий, имеющие I группу инвалидности, наступившей в результате прохождения службы, имеют право на оперативное назначение пенсии. Поэтому стоит знать, как оформить такие выплаты, в какие сроки и куда обратиться.

О том, как УБД оформить пенсию по инвалидности в 2025 году, объяснили специалисты портала "Юристи.ua".

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Что нужно для оформления пенсии по инвалидности для УБД

Чтобы начать процесс оформления пенсии для уволенных со службы участников боевых действий с инвалидностью, необходимо обратиться в соответствующее подразделение того ведомства, где проходила служба. Именно этот орган готовит пакет документов для дальнейшего назначения пенсии. Это может быть:

ГСЧС Украины. Служба безопасности Украины. Министерство обороны Украины. Министерство внутренних дел Украины.

После подачи заявления ведомство обязано в течение 10 календарных дней собрать необходимые документы, ознакомить заявителя с их содержанием и передать их в региональное подразделение Пенсионного фонда по месту регистрации.

Какие документы нужно иметь УБД для назначения пенсии

В ПФУ вам помогут получить все необходимые справки, если их нет на руках. Обязательный пакет документов включает:

заявление на назначение пенсии;

копию идентификационного кода;

представление от силового ведомства;

справку МСЭК относительно инвалидности;

военно-медицинские документы (при их наличии);

паспорт гражданина Украины (оригинал и копия);

справку из Ощадбанка о реквизитах счета для выплат;

справку о заработной плате и дополнительных выплатах за последние два года до увольнения.

Отсутствие части документов не означает, что пенсию не назначат. Разрешается подать те, что уже есть, а остальные — донести позже. В случае, если заявитель подаст дополнительные документы в течение трех месяцев после получения соответствующих разъяснений, выплаты будут начислены с момента подачи заявления или отправки документов по почте.

Если возникают спорные вопросы, касающиеся решений Пенсионного фонда, заявитель может обратиться непосредственно в центральное управление ПФУ для подачи жалобы.

Ранее мы писали, что военные, которые получили ранения или серьезные болезни во время обороны Украины, имеют возможность оформить статус человека с инвалидностью вследствие войны. Этот статус гарантирует доступ к увеличенной пенсионной выплате и ряду дополнительных социальных привилегий.

Также мы рассказывали, что преклонный возраст — это время, когда люди особенно нуждаются в заботе и помощи, однако далеко не всегда рядом есть те, кто ее предоставит. Именно для таких пенсионеров государство ввело специальные надбавки к пенсии.