Підтримка українців з інвалідністю в Німеччині — скільки виплачують у 2025 році

Людина тримає євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди з інвалідністю можуть отримувати соціальну підтримку не лише в Україні, а й у країнах Європейського Союзу. Однією з таких країн є Німеччина, яка з початку війни прийняла велику кількість українців і надає їм фінансову допомогу.

Про те, яку підтримку надає Німеччина українським біженцям з інвалідністю у 2025 році, розповіли на сайті "Enable Me".

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Хто може отримувати допомогу з інвалідності в Німеччині

Не всі люди з інвалідністю, які прибули з України, автоматично отримують грошову підтримку в Німеччині. Процедура визнання інвалідності в різних країнах значно відрізняється.

Наприклад, в Україні другу чи третю групу інвалідності можуть надати після складних медичних втручань або онкологічного лікування. Після цього людина може розраховувати на певні соціальні виплати від держави.

У Німеччині ж критерії жорсткіші. Статус інвалідності (Behinderung) надається лише тим, у кого є стійкі фізичні чи психічні розлади, що серйозно обмежують повсякденне життя людини.

Для отримання цього статусу необхідно звернутися до місцевого управління — Landratsamt, подати відповідні документи та пройти медичне обстеження. Після визначення ступеня інвалідності (GdB) людина може звернутися за соціальною допомогою. Однак це не означає, що виплати стовідсотково будуть призначені.

Від чого залежить пенсія з інвалідності в Німеччині

У Німеччині пенсія з інвалідності не призначається автоматично. Головний критерій — рівень працездатності, який визначають за такими категоріями:

Повна втрата працездатності — людина не може працювати понад три години на добу. Часткова втрата працездатності — особа може виконувати роботу від трьох до шести годин щоденно.

У Німеччині багато людей з інвалідністю продовжують працювати, навіть якщо вони пересуваються на інвалідному візку. Якщо ж людину визнають частково чи повністю непрацездатною, вона може претендувати на фінансову підтримку, допомогу для безробітних, а також компенсацію за житло.

Які суми отримують люди з інвалідністю в Німеччині

Соціальні гарантії в Німеччині доволі високі. Після останнього підвищення у 2023 році, люди з інвалідністю отримують:

502 євро (майже 23 тис. грн) — для самотніх дорослих;

451 євро (понад 19 тис. грн) — для дорослих, які проживають у родині;

402 євро (близько 18 200 грн) — для тих, хто перебуває у спеціалізованих закладах догляду, а також для дітей з інвалідністю, які мешкають із батьками.

До прикладу, в Україні мінімальна пенсія для людей з інвалідністю не може бути нижчою за прожитковий мінімум, який у 2025 році становитиме 2 361 гривню.

Таку ж суму отримують люди з інвалідністю з дитинства, які не мають страхового стажу. Для них передбачена соціальна пенсія з інвалідності — та ж 2 361 гривня, що еквівалентно приблизно 52 євро на місяць.

Раніше ми писали, що для покращення життя людей з інвалідністю II групи держава пропонує низку пільг. Щоб ними скористатися, важливо правильно оформити документи та знати, до яких органів звертатися.

Також ми розповідали, що надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю до 18 років надається одиноким батькам. Право на підтримку не залежить від їхньої роботи, навчання чи служби.