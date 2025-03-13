Поддержка украинцев с инвалидностью в Германии — сколько выплачивают в 2025 году

Пенсии по инвалидности в Германии — сколько получают украинцы
Люди с инвалидностью могут получать социальную поддержку не только в Украине, но и в странах Европейского Союза. Одной из таких стран является Германия, которая с начала войны приняла большое количество украинцев и оказывает им финансовую помощь.
О том, какую поддержку оказывает Германия украинским беженцам с инвалидностью в 2025 году, рассказали на сайте "Enable Me".
Кто может получать пособие по инвалидности в Германии
Не все люди с инвалидностью, прибывшие из Украины, автоматически получают денежную поддержку в Германии. Процедура признания инвалидности в разных странах значительно отличается.
Например, в Украине вторую или третью группу инвалидности могут предоставить после сложных медицинских вмешательств или онкологического лечения. После этого человек может рассчитывать на определенные социальные выплаты от государства.
В Германии же критерии более жесткие. Статус инвалидности (Behinderung) предоставляется только тем, у кого есть стойкие физические или психические расстройства, серьезно ограничивающие повседневную жизнь человека.
Для получения этого статуса необходимо обратиться в местное управление — Landratsamt, подать соответствующие документы и пройти медицинское обследование. После определения степени инвалидности (GdB) человек может обратиться за социальной помощью. Однако это не означает, что выплаты стопроцентно будут назначены.
От чего зависит пенсия по инвалидности в Германии
В Германии пенсия по инвалидности не назначается автоматически. Главный критерий — уровень трудоспособности, который определяют по следующим категориям:
- Полная потеря трудоспособности — человек не может работать более трех часов в сутки.
- Частичная потеря трудоспособности — человек может выполнять работу от трех до шести часов ежедневно.
В Германии многие люди с инвалидностью продолжают работать, даже если они передвигаются на инвалидной коляске. Если же человека признают частично или полностью нетрудоспособным, он может претендовать на финансовую поддержку, помощь для безработных, а также компенсацию за жилье.
Какие суммы получают люди с инвалидностью в Германии
Социальные гарантии в Германии довольно высокие. После последнего повышения в 2023 году, люди с инвалидностью получают:
- 502 евро (почти 23 тыс. грн) — для одиноких взрослых;
- 451 евро (более 19 тыс. грн) — для взрослых, проживающих в семье;
- 402 евро (около 18 200 грн) — для тех, кто находится в специализированных учреждениях ухода, а также для детей с инвалидностью, проживающих с родителями.
К примеру, в Украине минимальная пенсия для людей с инвалидностью не может быть ниже прожиточного минимума, который в 2025 году составит 2 361 гривну.
Такую же сумму получают люди с инвалидностью с детства, которые не имеют страхового стажа. Для них предусмотрена социальная пенсия по инвалидности — та же 2 361 гривна, что эквивалентно примерно 52 евро в месяц.
Ранее мы писали, что для улучшения жизни людей с инвалидностью II группы государство предлагает ряд льгот. Чтобы ими воспользоваться, важно правильно оформить документы и знать, в какие органы обращаться.
Также мы рассказывали, что надбавка по уходу за ребенком с инвалидностью до 18 лет предоставляется одиноким родителям. Право на поддержку не зависит от их работы, учебы или службы.
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