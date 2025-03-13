Поддержка украинцев с инвалидностью в Германии — сколько выплачивают в 2025 году

Человек держит евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Люди с инвалидностью могут получать социальную поддержку не только в Украине, но и в странах Европейского Союза. Одной из таких стран является Германия, которая с начала войны приняла большое количество украинцев и оказывает им финансовую помощь.

О том, какую поддержку оказывает Германия украинским беженцам с инвалидностью в 2025 году, рассказали на сайте "Enable Me".

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Не все люди с инвалидностью, прибывшие из Украины, автоматически получают денежную поддержку в Германии. Процедура признания инвалидности в разных странах значительно отличается.

Например, в Украине вторую или третью группу инвалидности могут предоставить после сложных медицинских вмешательств или онкологического лечения. После этого человек может рассчитывать на определенные социальные выплаты от государства.

В Германии же критерии более жесткие. Статус инвалидности (Behinderung) предоставляется только тем, у кого есть стойкие физические или психические расстройства, серьезно ограничивающие повседневную жизнь человека.

Для получения этого статуса необходимо обратиться в местное управление — Landratsamt, подать соответствующие документы и пройти медицинское обследование. После определения степени инвалидности (GdB) человек может обратиться за социальной помощью. Однако это не означает, что выплаты стопроцентно будут назначены.

От чего зависит пенсия по инвалидности в Германии

В Германии пенсия по инвалидности не назначается автоматически. Главный критерий — уровень трудоспособности, который определяют по следующим категориям:

Полная потеря трудоспособности — человек не может работать более трех часов в сутки. Частичная потеря трудоспособности — человек может выполнять работу от трех до шести часов ежедневно.

В Германии многие люди с инвалидностью продолжают работать, даже если они передвигаются на инвалидной коляске. Если же человека признают частично или полностью нетрудоспособным, он может претендовать на финансовую поддержку, помощь для безработных, а также компенсацию за жилье.

Какие суммы получают люди с инвалидностью в Германии

Социальные гарантии в Германии довольно высокие. После последнего повышения в 2023 году, люди с инвалидностью получают:

502 евро (почти 23 тыс. грн) — для одиноких взрослых;

451 евро (более 19 тыс. грн) — для взрослых, проживающих в семье;

402 евро (около 18 200 грн) — для тех, кто находится в специализированных учреждениях ухода, а также для детей с инвалидностью, проживающих с родителями.

К примеру, в Украине минимальная пенсия для людей с инвалидностью не может быть ниже прожиточного минимума, который в 2025 году составит 2 361 гривну.

Такую же сумму получают люди с инвалидностью с детства, которые не имеют страхового стажа. Для них предусмотрена социальная пенсия по инвалидности — та же 2 361 гривна, что эквивалентно примерно 52 евро в месяц.

Ранее мы писали, что для улучшения жизни людей с инвалидностью II группы государство предлагает ряд льгот. Чтобы ими воспользоваться, важно правильно оформить документы и знать, в какие органы обращаться.

Также мы рассказывали, что надбавка по уходу за ребенком с инвалидностью до 18 лет предоставляется одиноким родителям. Право на поддержку не зависит от их работы, учебы или службы.