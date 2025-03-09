Догляд за дитиною з інвалідністю — скільки доплачує держава у 2025

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Люди з інвалідністю I, II та III груп мають право на отримання державної соціальної допомоги. Крім того, матері, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, можуть розраховувати на додаткові виплати.

Про те, хто може отримати надбавку за догляд за дитиною у 2025 році, зазначається на порталі "Дія".

Читайте також:

Хто має право на надбавку за догляд

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю до 18 років надається одиноким матерям та батькам. При цьому вона виплачується незалежно від їхнього місця роботи, навчання або проходження служби.

Окрім цього, на виплату можуть претендувати опікуни, піклувальники, усиновителі та один із непрацюючих батьків, за умови, що вони фактично доглядають за дитиною з інвалідністю. Також ці люди не повинні:

займати виборні посади;

проходити військову службу;

здобувати освіту (виняток – заочна форма навчання).

Додатково надбавка може бути призначена тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3 років, у декретній відпустці або у відпустці без збереження заробітної плати.

Люди, які забезпечують постійний догляд за дитиною з інвалідністю вдома, також можуть отримати соціальну допомогу. Проте для цього необхідно підтвердити цей факт спеціальною довідкою.

Скільки доплачують за догляд у 2025 році

Розмір фінансової допомоги визначається залежно від віку дитини та її групи інвалідності. Для підгрупи А розмір допомоги становить:

Для дітей до 6 років: до 200% прожиткового мінімуму для цієї вікової категорії та дорівнює 5 126 грн. Для дітей від 6 до 18 років: 200% прожиткового мінімуму та дорівнює 6 392 грн.

Для інших дітей з інвалідністю надбавка становить 50% від прожиткового мінімуму: до 6 років — 1 281,50 грн та 1 598 грн для дітей віком від 6 до 18 років.

Раніше ми писали, що родини з кількома дітьми мають вищі витрати, оскільки потрібно забезпечувати потреби малечі. Тому держава надає додаткову підтримку таким сім’ям. У 2025 році багатодітні домогосподарства зможуть отримати пільги та субсидії на оплату комунальних послуг.

Також ми розповідали, що в Україні батьки зобов’язані утримувати дітей до повноліття. Якщо вони ухиляються від цього, виникає необхідність сплати аліментів.