Уход за ребенком с инвалидностью — сколько доплачивает государство в 2025

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Люди с инвалидностью I, II и III групп имеют право на получение государственной социальной помощи. Кроме того, матери, осуществляющие уход за детьми с инвалидностью, могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

О том, кто может получить надбавку по уходу за ребенком в 2025 году, отмечается на портале "Дія".

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Кто имеет право на надбавку по уходу

Надбавка по уходу за ребенком с инвалидностью до 18 лет предоставляется одиноким матерям и отцам. При этом она выплачивается независимо от их места работы, учебы или прохождения службы.

Кроме этого, на выплату могут претендовать опекуны, попечители, усыновители и один из неработающих родителей, при условии, что они фактически ухаживают за ребенком с инвалидностью. Также эти люди не должны:

занимать выборные должности;

проходить военную службу;

получать образование (исключение — заочная форма обучения).

Дополнительно надбавка может быть назначена тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, в декретном отпуске или в отпуске без сохранения заработной платы.

Люди, которые обеспечивают постоянный уход за ребенком с инвалидностью дома, также могут получить социальную помощь. Однако для этого необходимо подтвердить этот факт специальной справкой.

Сколько доплачивают за уход в 2025 году

Размер финансовой помощи определяется в зависимости от возраста ребенка и его группы инвалидности. Для подгруппы А размер помощи составляет:

Для детей до 6 лет: до 200% прожиточного минимума для этой возрастной категории и равна 5 126 грн. Для детей от 6 до 18 лет: 200% прожиточного минимума и равен 6 392 грн.

Для других детей с инвалидностью надбавка составляет 50% от прожиточного минимума: до 6 лет — 1 281,50 грн и 1 598 грн для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Ранее мы писали, что семьи с несколькими детьми имеют более высокие расходы, поскольку нужно обеспечивать потребности малышей. Поэтому государство оказывает дополнительную поддержку таким семьям. В 2025 году многодетные домохозяйства смогут получить льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг.

Также мы рассказывали, что в Украине родители обязаны содержать детей до совершеннолетия. Если они уклоняются от этого, возникает необходимость уплаты алиментов.