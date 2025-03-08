Знижки на комуналку — яку допомогу надають багатодітним сім'ям у 2025

Багатодітна родина. Фото: УНІАН

Витрати родин, в яких виховується кілька дітей, значно більші ніж у більшості громадян, адже потрібно враховувати потреби малюків. Саме тому державою передбачено додаткову підтримку для таких домогосподарств. У 2025 році багатодітні сім’ї можуть скористатися пільгами та субсидіями для покриття витрат на житлово-комунальні послуги.

Про те, яку допомогу на оплату комуналки можуть отримати багатодітні родини у 2025 році, повідомили в Пенсійному фонді України.

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Право на отримання знижки визначається на рік, починаючи з місяця встановлення відповідного статусу, але не довше, ніж до кінця поточного календарного року. З нового року Пенсійний фонд України здійснює автоматичний перерахунок права на пільги залежно від доходів родини. У 2025 році, пільга передбачає знижку у 50% на такі послуги:

користування комунальними послугами (відповідно до соціальних нормативів, встановлених урядом);

оплату житла в межах законодавчих норм (21 кв. м загальної площі на кожного постійного мешканця та додатково 10,5 кв. м на всю сім’ю);

придбання твердого чи рідкого пічного палива (якщо житло не підключене до централізованого опалення або не використовує газ чи електроенергію для обігріву).

Ця пільга надається за умови, що середньомісячний дохід сім’ї за останні шість місяців на одну особу не перевищує розмір, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2025 році це 4 240 грн).

Якщо сім'я має право на пільги, але її дохід перевищує встановлений поріг, вона може подати заявку на оформлення житлової субсидії. У кожному випадку розмір допомоги розраховується індивідуально.

Як подати заявку на пільгу або субсидію

Документи можна подати особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду України, органах місцевого самоврядування або ЦНАП. Щоб не відвідувати установи, оформити допомогу можна онлайн, через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток "Пенсійний фонд" або портал "Дія". Документи можна також надіслати поштою на адресу відповідного відділення ПФУ.

Раніше ми писали, що в березні 2025 року українці, які постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС, продовжать користуватися державною підтримкою. Обсяг пільг залежить від категорії, до якої належить людина. Загалом існує чотири групи, і для кожної передбачені різні форми допомоги.

Також ми розповідали, що ті, хто сплачують за комунальні послуги більше за встановлену норму, мають можливість оформити субсидію. Вона допомагає частково покрити витрати сімей із низьким доходом. Однак, якщо отримувач не виконує визначені вимоги, нарахування субсидії можуть припинити.