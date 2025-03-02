Українці можуть втратити субсидію через родича — кому скасують допомогу в березні

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Громадяни, які сплачують за комунальні послуги більше за встановлений обов'язковий платіж, можуть отримати субсидію. Цей вид підтримки допомагає покрити частину витрат домогосподарств з низьким доходом. Однак, якщо отримувач не дотримується встановлених вимог, субсидію можуть скасувати.

Про те, чому українці можуть втратити субсидію через родича у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Чому через дії родича можуть скасувати субсидію

Через війну значна частина українців була змушена покинути свої домівки, багато з них переїхали за кордон. Однак не всі повідомили Пенсійний фонд про виїзд членів сім'ї за межі країни, що може вплинути на право отримувати субсидію.

Якщо член домогосподарства перебуває за кордоном більше ніж 60 днів, його не враховують при призначенні субсидії. Це стосується доходів людини, а також норм житлових послуг, які розраховуються на цю особу.

Наприклад, якщо в домогосподарстві зареєстровано три особи, але дружина з дитиною більше ніж 60 днів за кордоном, субсидія буде призначена лише чоловікові.

"Особи, які звернулися за призначенням субсидії та не повідомили орган Пенсійного фонду України про перебування будь-кого з членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів, а субсидію обчислено з урахуванням цієї людини, то виплата житлової субсидії припиняється", — наголошують у ПФУ.

Що буде, якщо не повідомити про виїзд члена родини за кордон

Отримувачі субсидії зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд України про перебування члена домогосподарства за межами країни більше ніж 60 днів. Це необхідно зробити протягом 30 днів після того, як людина виїхала. Якщо цього не зробити:

Виплати субсидії будуть припинені. Надмірно отримані кошти доведеться повернути державі. Для поновлення субсидії потрібно подати нову заяву, яка буде розглянута лише на початку наступного опалювального чи неопалювального сезону.

У 2025 році одержувачі субсидій повинні ретельно стежити за дотриманням правил, щоб не втратити допомогу. Якщо хтось із членів родини планує тривалий виїзд за кордон, слід завчасно повідомити про це відповідні органи.

Раніше ми писали, що у березні 2025 року відбудеться індексація пенсій, що вплине на нарахування субсидій на літній період. Оскільки пенсії, отримані в березні, будуть враховуватися при розрахунку доходу сім'ї, це може призвести до змін у розмірі субсидії деяких українців.

Також ми розповідали, що держава продовжує надавати підтримку громадянам, які через війну були змушені залишити свої домівки. У 2025 році запроваджено новий механізм допомоги для внутрішньо переміщених осіб — субсидії на оренду житла.