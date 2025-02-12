Субсидії у 2025 році — чому розмір допомоги не відповідає очікуванням деяких українців

Гроші та комунальні платіжки. Фото: УНІАН

Отримання субсидії — важливе питання для багатьох українських родин, особливо в умовах зростання тарифів. Проте не всі знають, що на її розмір впливає не лише рівень доходів, а й кількість зареєстрованих у квартирі мешканців. Це визначає і середній дохід домогосподарства, і нормативи споживання комунальних послуг, що беруться до розрахунку.

Про те, як правильно рахувати субсидію у 2025 році та від чого залежить її розмір, пояснили на сайті Урядового контактного центру.

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Як розраховується субсидія в Україні

Сума обов’язкового платежу залежить від вартості комунальних послуг у межах соціальних норм. Попри поширену помилку, цей показник не базується на фактичних об'ємах споживання.

Для кожного мешканця встановлено індивідуальні норми споживання комунальних ресурсів, які можуть змінюватися залежно від побутових умов проживання. Норми використання природного газу такі:

Опалення — 4,0 куб. м на 1 кв. м опалюваної площі з коригувальним коефіцієнтом. Газова плита для приготування їжі — 3,3 куб. м на людину. Газова плита без гарячого водопостачання та без газового водонагрівача — 5,4 куб. м на особу (враховується приготування їжі та підігрів води). Газова плита з водонагрівачем — 10,5 куб. м на людину.

Норми споживання води, які враховують під час призначення субсидії, у 2025 році такі:

Гаряча вода — 1,6 куб. м на особу. Водовідведення — 3,6 куб. м на мешканця. Холодна вода (якщо в оселі є гаряче водопостачання) — 2,0 куб. м на особу. Холодна вода (за відсутності гарячого водопостачання) — 3,6 куб. м на людину.

Тож розмір субсидії у 2025 році напряму залежить від встановлених державою соціальних норм споживання ресурсів, а не від фактичних витрат домогосподарства. Тому важливо розуміти, як саме здійснюється розрахунок та які показники враховуються, щоб правильно розрахувати розмір можливої підтримки.

Нагадаємо, що громадяни, які мають труднощі при оплаті комунальних послуг, мають можливість отримати субсидію. Проте в окремих випадках частину наданих коштів доводиться повертати.

Також ми розповідали, що субсидія — це важливий соціальний інструмент, який допомагає мільйонам українців. Водночас є ситуації, коли держава може скасувати цю підтримку.