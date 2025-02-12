Субсидии в 2025 году — почему размер помощи не соответствует ожиданиям некоторых украинцев

Деньги и коммунальные платежки. Фото: УНИАН

Получение субсидии — важный вопрос для многих украинских семей, особенно в условиях роста тарифов. Однако не все знают, что на ее размер влияет не только уровень доходов, но и количество зарегистрированных в квартире жителей. Это определяет и средний доход домохозяйства, и нормативы потребления коммунальных услуг, которые берутся в расчет.

О том, как правильно считать субсидию в 2025 году и от чего зависит ее размер, объяснили на сайте Правительственного контактного центра.

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Как рассчитывается субсидия в Украине

Сумма обязательного платежа зависит от стоимости коммунальных услуг в пределах социальных норм. Несмотря на распространенное заблуждение, этот показатель не базируется на фактических объемах потребления.

Для каждого жителя установлены индивидуальные нормы потребления коммунальных ресурсов, которые могут меняться в зависимости от бытовых условий проживания. Нормы использования природного газа следующие:

Отопление — 4,0 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади с корректирующим коэффициентом. Газовая плита для приготовления пищи — 3,3 куб. м на человека. Газовая плита без горячего водоснабжения и без газового водонагревателя — 5,4 куб. м на человека (учитывается приготовление пищи и подогрев воды). Газовая плита с водонагревателем — 10,5 куб. м на человека.

Нормы потребления воды, которые учитывают при назначении субсидии, в 2025 году следующие:

Горячая вода — 1,6 куб. м на человека. Водоотведение — 3,6 куб. м на жителя. Холодная вода (если в доме есть горячее водоснабжение) — 2,0 куб. м на человека. Холодная вода (при отсутствии горячего водоснабжения) — 3,6 куб. м на человека.

Поэтому размер субсидии в 2025 году напрямую зависит от установленных государством социальных норм потребления ресурсов, а не от фактических расходов домохозяйства. Поэтому важно понимать, как именно осуществляется расчет и какие показатели учитываются, чтобы правильно рассчитать размер возможной поддержки.

Напомним, что граждане, которые имеют трудности при оплате коммунальных услуг, имеют возможность получить субсидию. Однако в отдельных случаях часть предоставленных средств приходится возвращать.

Также мы рассказывали, что субсидия — это важный социальный инструмент, который помогает миллионам украинцев. В то же время есть ситуации, когда государство может отменить эту поддержку.