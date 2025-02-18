Індексація пенсій вплине на субсидії деяких українців — що буде з виплатами весною 2025 року

Гроші на комунальних платіжках. Фото: УНІАН

У березні 2025 року відбудеться індексація пенсій, яка вплине на призначення субсидій для літнього періоду. Оскільки березневі пенсійні виплати враховуватимуться при обчисленні доходу домогосподарства, це може змінити розмір субсидії для багатьох громадян.

Про те, чи вплине індексація пенсій в березні на можливість українців отримувати субсидію, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Від чого залежить розмір субсидії українців

Субсидія визначається як різниця між вартістю комунальних послуг у межах встановлених норм і обов’язковим платежем, розрахованим для кожного домогосподарства. Підтримка на оплату комунальних послуг надається сім’ям, у яких витрати на ЖКП перевищують встановлений обов’язковий платіж. Під час призначення субсидії враховують такі доходи:

заробітна плата;

пенсійні виплати;

дивіденди за цінними паперами;

грошові перекази, отримані з-за кордону;

допомога по безробіттю та інші страхові виплати;

фінансове забезпечення для військовослужбовців;

стипендії, за винятком соціальних, призначених дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам із їх числа;

соціальні допомоги, включно з пільгами на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива та зрідженого газу;

інші джерела доходу, а також кошти, отримані від оренди землі, продажу майна тощо.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 визначено соціальні норми житла і нормативи послуг, які враховуються при наданні субсидій.

Як індексація пенсій вплине на субсидії українців

Розмір обов’язкового платежу залежить від середньомісячного доходу на одну особу в домогосподарстві. Субсидії розраховуються окремо для опалювального сезону (з 1 жовтня по 30 квітня) та для неопалювального періоду (з 1 травня по 30 вересня).

Тож під час визначення розміру субсидії на літній сезон враховується дохід за III та IV квартали попереднього року, а також пенсійні виплати за березень поточного року. Такий підхід регламентується положенням про порядок призначення субсидій, затвердженим постановою Кабміну.

Таким чином, зростання пенсій внаслідок індексації може істотно вплинути на розмір субсидій, особливо для громадян, у яких виплати підвищаться значною мірою.

Раніше ми писали, що в Україні багато людей постають перед труднощами в оплаті комунальних послуг, тому для них є можливість оформити субсидію. Однак існують певні обставини, за яких держава може припинити надання цієї допомоги.

Також ми розповідали, що для багатьох сімей субсидія є важливою підтримкою, особливо в умовах постійного підвищення тарифів. Однак не всі обізнані з тим, що розмір виплат залежить не тільки від рівня доходів сім'ї, а й кількість осіб, зареєстрованих у помешканні.