Индексация пенсий повлияет на субсидии некоторых украинцев — что будет с выплатами весной 2025 года

Деньги на коммунальных платежках. Фото: УНИАН

В марте 2025 года состоится индексация пенсий, которая повлияет на назначение субсидий для летнего периода. Поскольку мартовские пенсионные выплаты будут учитываться при исчислении дохода домохозяйства, это может изменить размер субсидии для многих граждан.

О том, повлияет ли индексация пенсий в марте на возможность украинцев получать субсидию, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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От чего зависит размер субсидии украинцев

Субсидия определяется как разница между стоимостью коммунальных услуг в пределах установленных норм и обязательным платежом, рассчитанным для каждого домохозяйства. Поддержка на оплату коммунальных услуг предоставляется семьям, у которых расходы на ЖКУ превышают установленный обязательный платеж. При назначении субсидии учитывают следующие доходы:

заработная плата;

пенсионные выплаты;

дивиденды по ценным бумагам;

денежные переводы, полученные из-за границы;

пособие по безработице и другие страховые выплаты;

финансовое обеспечение для военнослужащих;

стипендии, за исключением социальных, предназначенных детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;

социальные пособия, включая льготы на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

другие источники дохода, а также средства, полученные от аренды земли, продажи имущества и т. п.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 06.08.2014 № 409 определены социальные нормы жилья и нормативы услуг, которые учитываются при предоставлении субсидий.

Как индексация пенсий повлияет на субсидии украинцев

Размер обязательного платежа зависит от среднемесячного дохода на одного человека в домохозяйстве. Субсидии рассчитываются отдельно для отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля) и для неотапливаемого периода (с 1 мая по 30 сентября).

Поэтому при определении размера субсидии на летний сезон учитывается доход за III и IV кварталы предыдущего года, а также пенсионные выплаты за март текущего года. Такой подход регламентируется положением о порядке назначения субсидий, утвержденным постановлением Кабмина.

Таким образом, рост пенсий вследствие индексации может существенно повлиять на размер субсидий, особенно для граждан, у которых выплаты повысятся в значительной степени.

Ранее мы писали, что в Украине многие люди сталкиваются с трудностями в оплате коммунальных услуг, поэтому для них есть возможность оформить субсидию. Однако существуют определенные обстоятельства, при которых государство может прекратить предоставление этой помощи.

Также мы рассказывали, что для многих семей субсидия является важной поддержкой, особенно в условиях постоянного повышения тарифов. Однако не все знакомы с тем, что размер выплат зависит не только от уровня доходов семьи, но и количество лиц, зарегистрированных в квартире.