Украинцы могут потерять субсидию из-за родственника — кому отменят помощь в марте

Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Граждане, которые платят за коммунальные услуги больше установленного обязательного платежа, могут получить субсидию. Этот вид поддержки помогает покрыть часть расходов домохозяйств с низким доходом. Однако, если получатель не придерживается установленных требований, субсидию могут отменить.

О том, почему украинцы могут потерять субсидию из-за родственника в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Почему из-за действий родственника могут отменить субсидию

Из-за войны значительная часть украинцев была вынуждена покинуть свои дома, многие из них переехали за границу. Однако не все сообщили Пенсионный фонд о выезде членов семьи за пределы страны, что может повлиять на право получать субсидию.

Если член домохозяйства находится за границей более 60 дней, его не учитывают при назначении субсидии. Это касается доходов человека, а также норм жилищных услуг, которые рассчитываются на этого человека.

Например, если в домохозяйстве зарегистрировано три человека, но жена с ребенком более 60 дней за границей, субсидия будет назначена только мужу.

"Лица, которые обратились за назначением субсидии и не сообщили в орган Пенсионного фонда Украины о пребывании кого-либо из членов домохозяйства за границей более 60 дней, а субсидия исчислена с учетом этого человека, то выплата жилищной субсидии прекращается", — отмечают в ПФУ.

Что будет, если не сообщить о выезде члена семьи за границу

Получатели субсидии обязаны сообщать Пенсионный фонд Украины о пребывании члена домохозяйства за пределами страны более 60 дней. Это необходимо сделать в течение 30 дней после того, как человек выехал. Если этого не сделать:

Выплаты субсидии будут прекращены. Чрезмерно полученные средства придется вернуть государству. Для возобновления субсидии нужно подать новое заявление, которое будет рассмотрено только в начале следующего отопительного или неотопительного сезона.

В 2025 году получатели субсидий должны тщательно следить за соблюдением правил, чтобы не потерять помощь. Если кто-то из членов семьи планирует длительный выезд за границу, следует заблаговременно уведомить об этом соответствующие органы.

Ранее мы писали, что в марте 2025 года состоится индексация пенсий, что повлияет на начисление субсидий на летний период. Поскольку пенсии, полученные в марте, будут учитываться при расчете дохода семьи, это может привести к изменениям в размере субсидии некоторых украинцев.

Также мы рассказывали, что государство продолжает оказывать поддержку гражданам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. В 2025 году введен новый механизм помощи для внутренне перемещенных лиц — субсидии на аренду жилья.