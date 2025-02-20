ВПО можуть отримати субсидію на оренду житла — скільки покриває держава у 2025 році

Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

Держава продовжує підтримувати українців, які були вимушені покинути свої домівки через війну. У 2025 році запустили новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб — субсидії на оренду житла. Їх розмір визначається індивідуально для кожної сім'ї.

Про те, як порахувати, скільки держава виплатить ВПО на оренду житла у 2025 році, пояснили в Міністерстві соціальної політики.

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Як визначається розмір субсидії на оренду житла

Через різну вартість оренди в населених пунктах, сума субсидії також варіюється. Для визначення розміру допомоги враховують такі фактори:

загальний дохід сім'ї;

кількість членів родини;

площа житлового приміщення;

орендна плата в конкретному регіоні;

середня споживча ціна 1 кв. м орендованого житлового приміщення, що дорівнює 193,6 грн.

Якщо сім’я переселенців із двома дорослими та двома дітьми орендує квартиру в Дніпрі за 12 000 гривень. Середній сукупний місячний дохід сім’ї становить 17 000 гривень:

тато працює;

мама перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років.

У цьому випадку держава може надати субсидію в розмірі 9 788 гривень. За інформацією Міністерства, сім'ї доведеться самостійно покрити лише 2 212 гривень, а решту суми компенсує держава.

Якщо така ж сім’я мешкає у Житомирі, сплачуючи за оренду 8 000 гривень, держава може покрити всі витрати на оренду. У цьому випадку субсидія становитиме повні 8 000 гривень.

Раніше ми писали, що нарахування субсидій є важливою темою для багатьох українських сімей. Проте не всі усвідомлюють, що на обсяг субсидії впливають не лише доходи сім’ї, а й кількість прописаних мешканців у квартирі. Це безпосередньо визначає як середній дохід домогосподарства, так і норми споживання комунальних послуг, які враховуються під час розрахунків.

Також ми розповідали, що в березні 2025 року відбудеться підвищення пенсій, що позначиться на розрахунку субсидій для літнього сезону. Оскільки березневі пенсійні надходження будуть включені до обчислення доходу домогосподарств, це може змінити суму субсидій для багатьох громадян.