ВПЛ могут получить субсидию на аренду жилья — сколько покрывает государство в 2025 году

Человек считает деньги. Фото: УНИАН

Государство продолжает поддерживать украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. В 2025 году запустили новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц — субсидии на аренду жилья. Их размер определяется индивидуально для каждой семьи.

О том, как посчитать, сколько государство выплатит ВПЛ на аренду жилья в 2025 году, объяснили в Министерстве социальной политики.

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Как определяется размер субсидии на аренду жилья

Из-за разной стоимости аренды в населенных пунктах, сумма субсидии также варьируется. Для определения размера помощи учитывают такие факторы:

общий доход семьи;

количество членов семьи;

площадь жилого помещения;

арендная плата в конкретном регионе;

средняя потребительская цена 1 кв. м арендованного жилого помещения, равная 193,6 грн.

Если семья переселенцев с двумя взрослыми и двумя детьми арендует квартиру в Днепре за 12 000 гривен. Средний совокупный месячный доход семьи составляет 17 000 гривен:

папа работает;

мама находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.

В этом случае государство может предоставить субсидию в размере 9 788 гривен. По информации Министерства, семье придется самостоятельно покрыть лишь 2 212 гривен, а остальную сумму компенсирует государство.

Если такая же семья живет в Житомире, платя за аренду 8 000 гривен, государство может покрыть все расходы на аренду. В этом случае субсидия составит полные 8 000 гривен.

Ранее мы писали, что начисление субсидий является важной темой для многих украинских семей. Однако не все осознают, что на объем субсидии влияют не только доходы семьи, но и количество прописанных жителей в квартире. Это непосредственно определяет как средний доход домохозяйства, так и нормы потребления коммунальных услуг, которые учитываются при расчетах.

Также мы рассказывали, что в марте 2025 года произойдет повышение пенсий, что скажется на расчете субсидий для летнего сезона. Поскольку мартовские пенсионные поступления будут включены в вычисление дохода домохозяйств, это может изменить сумму субсидий для многих граждан.