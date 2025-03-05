Компенсації, виплати та соціальні гарантії — які пільги матимуть чорнобильці в березні 2025

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У березні 2025 року громадяни, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, продовжать отримувати державну підтримку. Пільги залежать від категорії, до якої належить людина. Всього є чотири групи, і для кожної передбачені різні види допомоги.

Про те, які пільги матимуть чорнобильці у березні 2025 року, повідомили фахівці Порталу державних послуг.

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Пільги для чорнобильців 1 та 2 категорії

До першої категорії належать особи, які отримали інвалідність через аварію: ліквідатори, евакуйовані мешканці та жителі забруднених територій. До другої — ліквідатори 1986–1987 років, евакуйовані громадяни та мешканці зон обов’язкового відселення. У 2025 році вони можуть скористатися такими пільгами:

Транспортні знижки:

1 категорія — безплатний проїзд по Україні (1 раз на рік) та в приміському транспорті; 2 категорія — 50% знижки на проїзд по Україні (1 раз на рік) та безплатний проїзд у приміському транспорті.

50% компенсації за оплату:

Твердого палива. Житлово-комунальних послуг. Встановлення телефону та користування зв’язком. Харчових продуктів (для 1 категорії — 50%, для 2 категорії — 25%).

100% компенсації за:

Санаторно-курортне лікування. Придбання ліків за рецептом. Послуги зубопротезування поза чергою.

Також чорнобильці цих категорій мають право на додаткову 14-денну відпустку та фінансову допомогу на оздоровлення.

Пільги для чорнобильців 3 категорії

До цієї категорії належать ліквідатори, які працювали в зоні відчуження короткий термін, а також громадяни, що мешкали або працювали в забруднених районах і згодом переселилися. У березні 2025 року для них передбачена 100% компенсація на:

придбання ліків;

санаторно-курортне лікування;

позачергове зубопротезування.

Додаткову відпустку та компенсацію за харчові продукти ця категорія не отримує. Однак їм надається щорічна матеріальна допомога на оздоровлення.

Пільги для чорнобильців 4 категорії

Ця категорія включає громадян, які понад 4 роки мешкали, працювали або навчалися в зоні посиленого радіоекологічного контролю станом на 1993 рік. Для них передбачено:

100% компенсації на придбання ліків;

50% компенсації на послуги зубопротезування;

щорічну фінансову допомогу на оздоровлення.

Крім того, діти, які постраждали від наслідків аварії, можуть отримати безплатне санаторно-курортне лікування та 100% компенсацію на ліки. Також можна отримати часткову компенсацію вартості харчових продуктів в межах встановлених норм.

Раніше ми писали, що уряд ухвалив постанову, яка передбачає додаткові виплати окремим категоріям непрацюючих пенсіонерів. Грошову допомогу отримують люди поважного віку, які мешкають у Чорнобильській зоні.

Також ми розповідали, що через складне матеріальне становище деякі українські сім’ї не можуть повністю забезпечити дітей необхідними речами. Для підтримки соціально незахищених громадян держава впроваджує різні види пільг, що поширюються на родини з низькими доходами.