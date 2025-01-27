Деякі пенсіонери отримають понад 2 тис. грн надбавки у лютому — хто в списку

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка передбачає доплату деяким непрацюючим пенсіонерам. Додаткові гроші нараховують людям похилого віку, які проживають в Чорнобильській зоні.

Про те, кому з пенсіонерів доплатять понад 2 000 грн у лютому 2025 року, зазначається у постанові уряду № 1524 від 27 грудня 2024 року.

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Для отримання виплати необхідно підтвердити факт проживання в зоні відселення станом на 26 квітня 1986 року або в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. Якщо відомості про проживання відсутні в Єдиному державному демографічному реєстрі або інших державних реєстрах, Пенсійний фонд має право встановити факт проживання на основі таких даних:

наявність статусу постраждалої особи внаслідок Чорнобильської катастрофи;

відсутність зміни місця проживання в Єдиному реєстрі або інформаційній системі Державної міграційної служби після 1 січня 1993 року.

У бюджеті України на 2025 рік передбачена норма для щомісячної доплати пенсіонерам, які мають статус чорнобильців. Згідно з новим документом, доплата буде нараховуватися непрацюючим пенсіонерам, що проживають у зоні обов'язкового відселення або зоні гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони проживали чи працювали в цих зонах до 1 січня 1993 року або станом на 26 квітня 1986 року. Розмір цієї доплати складає 2 361 гривню.

Де найбільше пенсіонерів постраждалих від ЧАЕС

Станом на 1 квітня 2024 року в Україні нараховувалось 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Загалом в Україні кількість пенсіонерів становить 10,517 мільйона осіб. За даними Пенсійного фонду, найбільше чорнобильців проживає в:

Київській області (206 тисяч);

Рівненській (94 тисячі);

Житомирській (89 тисяч).

Також є 39 тисяч пенсіонерів-чорнобильців у Черкаській області, 36 тисяч у Волинській області та по 29 тисяч у Вінницькій області та Києві.

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Також ми розповідали, що деякі категорії громадян мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується як чоловіків, так і жінок, яким надається можливість завершити свою трудову діяльність до досягнення 60 років.