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Пільги для пенсіонерок віком 50+ — що покриває держава у 2025

25 січня 2025 05:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільги для 50-річних пенсіонерок — як допомагає держава у 2025 році
Пенсіонерка сидить на лавці. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Окремі категорії українських громадян мають можливість достроково вийти на пенсію. Зокрема, це стосується як чоловіків, так і жінок, яким дозволяється завершити трудову діяльність до того, як їм виповниться 60 років.

Про те, чи можуть оформити пільги жінки після 50 років у 2025 році, зазначається у статті 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Жінки, які виховали п’ятьох або більше дітей, можуть отримати право на пенсію вже у 50 років. Проте для цього обов’язковою умовою є наявність не менше 15 років страхового стажу.

Для оформлення пенсії раніше встановленого віку заяву необхідно подати до Пенсійного фонду України. Це потрібно зробити не раніше, ніж за місяць до досягнення відповідного віку (50 років для жінок), але не пізніше трьох місяців після цієї дати.

Якщо документи будуть подані вчасно, виплати розпочнуться з дня досягнення 50-річчя. У разі подачі заяви пізніше встановленого терміну пенсія нараховуватиметься з дати подання документів, а не з моменту досягнення пенсійного віку.

Які пільги мають 50-річні пенсіонерки

Пенсіонерки, які працювали у сфері медицини, освіти чи культури та проживають у сільській місцевості, мають право на 100% знижку при оплаті комунальних послуг. Працівниці інших галузей та мешканки міст, можуть оформити субсидію через Пенсійний фонд України або портал "Дія", якщо витрати на комунальні послуги перевищують встановлений обов’язковий платіж. Також українки мають право на:

  1. Звільнення від податків: пенсіонери, які володіють земельними ділянками від 0,01 га до 2 га залежно від призначення землі, не сплачують цей податок.
  2. Юридичну допомогу: пенсіонери можуть отримати консультації, допомогу в оформленні документів, а також скористатися деякими послугами зі знижкою.
  3. Знижку на автострахування: власниці автомобілів з двигуном об’ємом до 2500 куб. см або електродвигуном до 100 кВт можуть отримати 50% знижки на страхування.

Також законодавством України передбачено, що пенсіонерки мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті (крім метро та таксі), а також на приміських електричках. Ба більше, чимало автовласниць не здогадуються, що вони мають право без грошей залишати свої траспортні засоби на платних парковках.

Раніше ми писали, що соціальна політика України приділяє значну увагу підтримці людей похилого віку. Проте далеко не всі пенсіонерки обізнані щодо своїх прав та можливості оформлення пільг в 60 років. Через це деякі з них ризикують залишитися без важливої державної допомоги.

Також ми писали, що в Україні пільговий проїзд залізницею доступний лише окремим категоріям громадян. Деякі пільговики можуть користуватися безплатно електричками, тоді як інші мають право на знижки на квитки регіональних та швидкісних поїздів.

пенсіонери пільги допомога соціальний захист пенсія

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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