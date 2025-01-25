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Льготы для пенсионерок в возрасте 50+ — что доступно в 2025 году

25 января 2025 05:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготы для 50-летних пенсионерок — как помогает государство в 2025 году
Пенсионерка сидит на скамейке. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Отдельные категории украинских граждан имеют возможность досрочно выйти на пенсию. В частности, это касается как мужчин, так и женщин, которым разрешается завершить трудовую деятельность до того, как им исполнится 60 лет.

О том, могут ли оформить льготы женщины после 50 лет в 2025 году, отмечается в статье 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Женщины, воспитавшие пятерых или более детей, могут получить право на пенсию уже в 50 лет. Однако для этого обязательным условием является наличие не менее 15 лет страхового стажа.

Для оформления пенсии раньше установленного возраста заявление необходимо подать в Пенсионный фонд Украины. Это нужно сделать не ранее, чем за месяц до достижения соответствующего возраста (50 лет для женщин), но не позднее трех месяцев после этой даты.

Если документы будут поданы вовремя, выплаты начнутся со дня достижения 50-летия. В случае подачи заявления позже установленного срока пенсия будет начисляться с даты подачи документов, а не с момента достижения пенсионного возраста.

Какие льготы имеют 50-летние пенсионерки

Пенсионерки, которые работали в сфере медицины, образования или культуры и проживают в сельской местности, имеют право на 100% скидку при оплате коммунальных услуг. Работницы других отраслей и жительницы городов, могут оформить субсидию через Пенсионный фонд Украины или портал "Дія", если расходы на коммунальные услуги превышают установленный обязательный платеж. Также украинки имеют право на:

  1. Освобождение от налогов: пенсионеры, владеющие земельными участками от 0,01 га до 2 га в зависимости от назначения земли, не уплачивают этот налог.
  2. Юридическую помощь: пенсионеры могут получить консультации, помощь в оформлении документов, а также воспользоваться некоторыми услугами со скидкой.
  3. Скидку на автострахование: владелицы автомобилей с двигателем объемом до 2500 куб. см или электродвигателем до 100 кВт могут получить 50% скидки на страхование.

Также законодательством Украины предусмотрено, что пенсионерки имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме метро и такси), а также на пригородных электричках. Более того, многие автовладелицы не догадываются, что они имеют право без денег оставлять свои транспортные средства на платных парковках.

Ранее мы писали, что социальная политика Украины уделяет значительное внимание поддержке пожилых людей. Однако далеко не все пенсионерки осведомлены о своих правах и возможности оформления льгот в 60 лет. Из-за этого некоторые из них рискуют остаться без важной государственной помощи.

Также мы писали, что в Украине льготный проезд по железной дороге доступен лишь отдельным категориям граждан. Некоторые льготники могут пользоваться бесплатно электричками, тогда как другие имеют право на скидки на билеты региональных и скоростных поездов.

пенсионеры льготы помощь социальная защита пенсия

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