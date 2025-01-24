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Деякі пенсіонери недоотримають 75% виплат у 2025 році — причина

24 січня 2025 05:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пенсії у 2025 році — з кого і чому утримуватимуть 75% щомісячних виплат
Людина рахує гроші. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Розмір пенсійного забезпечення українців залежить від страхового стажу та заробітної плати людини, яку вона отримувала в період своєї трудової діяльності. Однак в Україні існує ряд обставин, коли з пенсій можуть бути здійснені відрахування, що суттєво впливає на суму виплат.

Про те, чому деякі пенсіонери втратять частину виплат у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Кому утримуватимуть частину пенсії у 2025 році

Згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"  громадянам, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується лише 25% призначеної пенсії. Це правило поширюється на осіб, які знаходяться в спеціалізованих установах.

Якщо пенсіонер утримує непрацездатних членів своєї сім'ї, пенсія розподіляється таким чином:

  • 25% отримує сам пенсіонер;
  • решта, але не більше 50% загального розміру пенсії, виплачується непрацездатним членам сім'ї.

Непрацездатними членами сім'ї вважаються чоловік або дружина, батьки, які є інвалідами або досягли пенсійного віку, а також діти, які:

  1. Не досягли 18 років.
  2. Навчаються за денною формою, до 23 років.
  3. Старші за 18 років, якщо стали інвалідами до цього віку.
  4. Діти-сироти, які також отримують виплати до 23 років незалежно від навчання.

Якщо пенсіонер підтримує двох і більше непрацездатних осіб, 50% пенсії розподіляється порівну між ними. Частина пенсії, що залишилася, перераховується до установи, де пенсіонер перебуває на утриманні. Ці кошти повинні бути використані для покращення умов проживання пенсіонерів у закладі.

Діти, які отримують пенсії у зв’язку з втратою годувальника та знаходяться на державному утриманні, отримують 50% пенсії на свої рахунки. Для дітей-сиріт ця частка максимальна та становить 100%. Інша частина пенсії перераховується на рахунок установи, де дитина перебуває, і також використовується для поліпшення умов проживання.

Рішення про виплату частини пенсії непрацездатним членам сім'ї ухвалює орган Пенсійного фонду на підставі заяви пенсіонера або його опікуна, а також відповідних документів. У заяві зазначаються всі необхідні дані для виплати частини пенсії.

Який відсоток пенсії утримується у засудженого пенсіонера

Кримінально-виконавчий кодекс України чітко зазначає, що особи, які отримали вирок, мають право на призначення та отримання пенсій. Це стосується пенсій за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника та інших видів виплат.

Виплата пенсій засудженим, які відбувають покарання, регулюється статтею 48-1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Згідно з цим законом, територіальні органи Пенсійного фонду України здійснюють виплату грошей на рахунок установи, де людина відбуває покарання.

"При цьому не менш як 50 відсотків пенсії зараховуються установою за місцем відбування покарання на особовий рахунок засудженого", — пояснюють в Пенсійному фонді.

Окрім того, згідно зі статтею 121 Кримінально-виконавчого кодексу, громадяни, які перебувають у виправних колоніях, зобов’язані відшкодовувати витрати на своє утримання. Однак це не стосується витрат на харчування, взуття, одяг, білизну, спеціальне харчування та спецодяг.

Раніше ми писали, що уряд України затвердив оновлені правила пенсійного забезпечення для громадян, які брали участь у захисті країни, забезпеченні національної безпеки та протидії агресії з боку Росії. Ці зміни почали діяти з січня 2025 року.

Також ми розповідали, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №354, пенсіонери за віком мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті міського користування (за винятком метро та таксі) і на приміських маршрутах. Проте в окремих населених пунктах України діють місцеві правила надання пільг.

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