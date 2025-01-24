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Некоторые пенсионеры недополучат 75% выплат в 2025 году — причина

24 января 2025 05:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Пенсии в 2025 году — с кого и почему будут удерживать 75% ежемесячных выплат
Человек считает деньги. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Размер пенсионного обеспечения украинцев зависит от страхового стажа и заработной платы человека, которую он получал в период своей трудовой деятельности. Однако в Украине существует ряд обстоятельств, когда из пенсий могут быть осуществлены отчисления, что существенно влияет на сумму выплат.

О том, почему некоторые пенсионеры потеряют часть выплат в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Кому будут удерживать часть пенсии в 2025 году

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" гражданам, находящимся на полном государственном содержании, выплачивается лишь 25% назначенной пенсии. Это правило распространяется на лиц, которые находятся в специализированных учреждениях.

Если пенсионер содержит нетрудоспособных членов своей семьи, пенсия распределяется следующим образом:

  • 25% получает сам пенсионер;
  • остальное, но не более 50% общего размера пенсии, выплачивается нетрудоспособным членам семьи.

Неработоспособными членами семьи считаются муж или жена, родители, являющиеся инвалидами или достигшие пенсионного возраста, а также дети, которые:

  1. Не достигли 18 лет.
  2. Учатся на дневной форме, до 23 лет.
  3. Старше 18 лет, если стали инвалидами до этого возраста.
  4. Дети-сироты, которые также получают выплаты до 23 лет независимо от обучения.

Если пенсионер поддерживает двух и более нетрудоспособных лиц, 50% пенсии распределяется поровну между ними. Оставшаяся часть пенсии перечисляется в учреждение, где пенсионер находится на содержании. Эти средства должны быть использованы для улучшения условий проживания пенсионеров в учреждении.

Дети, которые получают пенсии в связи с потерей кормильца и находятся на государственном содержании, получают 50% пенсии на свои счета. Для детей-сирот эта доля максимальная и составляет 100%. Остальная часть пенсии перечисляется на счет учреждения, где ребенок находится, и также используется для улучшения условий проживания.

Решение о выплате части пенсии нетрудоспособным членам семьи принимает орган Пенсионного фонда на основании заявления пенсионера или его опекуна, а также соответствующих документов. В заявлении указываются все необходимые данные для выплаты части пенсии.

Какой процент пенсии удерживается у осужденного пенсионера

Уголовно-исполнительный кодекс Украины четко отмечает, что лица, получившие приговор, имеют право на назначение и получение пенсий. Это касается пенсий по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца и других видов выплат.

Выплата пенсий осужденным, отбывающим наказание, регулируется статьей 48-1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно этому закону, территориальные органы Пенсионного фонда Украины осуществляют выплату денег на счет учреждения, где человек отбывает наказание.

"При этом не менее 50 процентов пенсии зачисляются учреждением по месту отбывания наказания на лицевой счет осужденного", — объясняют в Пенсионном фонде.

Кроме того, согласно статье 121 Уголовно-исполнительного кодекса, граждане, находящиеся в исправительных колониях, обязаны возмещать расходы на свое содержание. Однако это не касается расходов на питание, обувь, одежду, белье, специальное питание и спецодежду.

Ранее мы писали, что правительство Украины утвердило обновленные правила пенсионного обеспечения для граждан, которые принимали участие в защите страны, обеспечении национальной безопасности и противодействии агрессии со стороны России. Эти изменения начали действовать с января 2025 года.

Также мы рассказывали, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров №354, пенсионеры по возрасту имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте городского пользования (за исключением метро и такси) и на пригородных маршрутах. Однако в отдельных населенных пунктах Украины действуют местные правила предоставления льгот.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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