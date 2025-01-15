Пенсіонери можуть втратити три місячні виплати у 2025 році — хто залишиться без грошей

Людина похилого віку. Фото: Pexels

Деякі громадяни України, які мають достатньо стажу та досягли встановленого віку, зможуть вийти на пенсію у 2025 році. Однак частина цих пенсіонерів може втратити виплати за три місяці. Це стосується українців, які забудуть зв'язатись з Пенсійним фондом.

Про те, чому деякі українці втратять три пенсійні виплати у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Хто може втратити три пенсійні виплати у 2025 році

Громадяни України, які виходять на пенсію у 2025 році повинні поквапитись, щоб не втратити частину своїх грошей. Важливо своєчасно звернутися до Пенсійного фонду, оскільки лише так можна отримати виплати, що нараховуються з наступного дня після досягнення пенсійного віку.

Заявку на оформлення пенсії треба подати протягом трьох місяців з моменту досягнення пенсійного віку. В іншому випадку пенсія буде нарахована лише з дня звернення. Заяву про призначення пенсії можна подати одним з таких способів:

Через застосунок "Дія". Онлайн через вебпортал Пенсійного фонду. Особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Хто зможе вийти на пенсію у 2025 році

Нові зміни в умовах виходу на пенсію набули чинності 1 січня 2025 року. Ті, хто матиме не менше 32 років страхового стажу, зможуть вийти на пенсію у 60 років. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Якщо стаж складає від 22 до 31 року, пенсія призначатиметься в 63 роки.

Для стажу від 15 до 21 року пенсія буде нарахована лише після досягнення 65 років. Ті, хто має менш як 15 років стажу, зможуть отримати не пенсію, а державну соціальну допомогу після досягнення 65 років.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що щорічний рейтинг International Living визначив найкращі країни для переїзду пенсіонерів у 2025 році. Оцінювання проводилось за семи основними критеріями.

Також ми розповідали, що згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", уряд вводить обмеження на розмір пенсій, що перевищують 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Обмеження будуть діяти щонайменше до кінця воєнного стану.