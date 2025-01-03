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В яких країнах найкращі умови для пенсіонерів у 2025-му — список

3 січня 2025 11:19
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
П'ять найкращих країн для пенсіонерів у 2025 році — де зустрічати старість
Люди похилого віку на пляжі. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Життя за кордоном може стати захопливим етапом у житті, хоча й не позбавленим труднощів. Глобальний Пенсійний Індекс 2025 року допоможе зробити правильний вибір місця проживання на пенсії, яке максимально відповідатиме вашим потребам, бажанням і життєвим цілям.

Про те, які саме країни найкраще підходять для життя на пенсії у 2025 році, розповіли на сайті International Living.

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Які країни найпривабливіші для пенсіонерів у 2025 році

International Living оприлюднила щорічний рейтинг пенсійного забезпечення, який визначає найкращі країни для переїзду у 2025 році. Оцінювання здійснювалося за сімома ключовими критеріями, серед яких доступність житла, умови отримання віз, витрати на життя, якість медичних послуг, рівень інфраструктури, кліматичні умови та простота інтеграції до місцевої громади. Тож цьогоріч в п'ятірці лідерів перебувають такі країни:

  • Панама

Перше місце посіла Панама завдяки своїй програмі Pensionado Visa, яка пропонує унікальні пільги для пенсіонерів із щомісячним доходом понад 1000 доларів. Серед пільг: знижки на медичні послуги, комунальні платежі, транспорт і розваги. Окрім того, Панама приваблює мальовничими карибськими пейзажами, старовинними руїнами й теплим кліматом.

Панама. Фото: Unsplash
Панама. Фото: Unsplash
  • Португалія 

Друге місце посыла Португалія. Її м’який клімат, багата культура та узбережжя роблять цю країну ідеальним місцем для пенсіонерів. Лісабон і Порту залишаються популярними містами для переїзду.

Португалія. Фото: Unsplash
Португалія. Фото: Unsplash
  • Коста-Рика 

Третє місце дісталося Коста-Риці, відомій стилем життя pura vida. Привітні місцеві жителі та численні можливості для активного відпочинку, такі як походи й заняття йогою, роблять цю країну привабливою для експатів.

Коста-Рика. Фото: Unsplash
Коста-Рика. Фото: Unsplash
  • Мексика 

Мексика посіла четверте місце завдяки великим громадам експатів, багатій культурній спадщині та теплим людським зв’язкам. Тут особливо цінують традиції та спільноти.

Мексика. Фото: Unsplash
Коста-Рика. Фото: Unsplash
  • Франція 

П’яте місце у Франції, яка приваблює пенсіонерів своїми чарівними селами на півдні країни. Тут можна знайти численні спільноти експатів та насолоджуватися комфортом європейського життя.

Франція. Фото: Pexels
Франція. Фото: Pexels

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що для багатьох пенсіонерів в Україні державні виплати залишаються головним джерелом доходу. Проте інколи виникають обставини, за яких громадяни мають повернути частину отриманих пенсійних коштів.

Також ми розповідали, що українським пенсіонерам надається низка державних пільг. Зокрема, вони мають можливість безплатно користуватися окремими видами громадського транспорту.

відпочинок пенсіонери країни пенсія переїзд

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14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

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