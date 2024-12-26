Щомісячна доплата до пенсії — хто отримає майже 1000 грн надбавки у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Пенсіонери — це категорія громадян, які потребують особливої уваги та турботи від держави. Виплати деяких з них можуть суттєво збільшитись у 2025 році через спеціальні надбавки та доплати. Хоча у більшості людей похилого віку є діти або внуки, які забезпечують додаткові підтримку в старості, є і самотні люди, про яких, окрім держави, піклуватись нікому.

Про те, на які доплати можуть розраховувати пенсіонери найближчим часом, зазначається в законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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Доплата до пенсії за вік

У січні 2025 року пенсійні виплати зростуть для тих громадян, які протягом місяця досягнуть віку 70, 75 або 80 років. Основною умовою є те, що пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 грн. Зазначимо, що вікові надбавки нараховуються в таких розмірах:

людям, яким виповнилося 70 років і які ще не досягли 75-річного віку, — до 300 грн;

людям у віці від 75 до 80 років — до 456 грн;

пенсіонерам віком 80 років і старше — до 570 грн.

Допомога самотнім пенсіонерам

Самотні пенсіонери, які потребують допомоги, можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 944 гривні. Це становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2025 році становитиме 2 361 гривні. Доплату можуть отримати самотні пенсіонери, які відповідають таким вимогам:

Проживають без сім’ї. Вік від 80 років і більше. Потребують постійного догляду через проблеми зі здоров'ям. Отримують пенсію за віком (пенсіонери, які отримують пенсію за інвалідністю, на доплату не мають права).

Щоб отримати доплату, потрібно подати заяву до органів соціального захисту або Пенсійного фонду. До заяви слід додати:

Паспорт. Ідентифікаційний код. Медичний висновок, що підтверджує необхідність постійного догляду.

Тобто просто звернутись по доплату не вийде. Необхідність у догляді повинна бути підтверджена медичними висновками та відповідними документами.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що мінімальні та середні розміри пенсій в Україні викликають великий інтерес серед населення. Проте багато хто не замислюється, що існує й максимальний ліміт цих виплат.

Також ми розповідали, що громадяни з інвалідністю в Україні можуть отримати пенсію або соціальну допомогу. Якщо стан здоров'я не дозволяє людині працювати та самостійно забезпечувати себе, вона має право на підтримку від держави.