Ежемесячная доплата к пенсии — кто получит почти 1000 грн надбавки в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Пенсионеры — это категория граждан, нуждающихся в особом внимании и заботе от государства. Выплаты некоторых из них могут существенно увеличиться в 2025 году из-за специальных надбавок и доплат. Хотя у большинства пожилых людей есть дети или внуки, которые обеспечивают дополнительную поддержку в старости, есть и одинокие люди, о которых, кроме государства, заботиться некому.

О том, на какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры в ближайшее время, говорится в законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

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Доплата к пенсии за возраст

В январе 2025 года пенсионные выплаты возрастут для тех граждан, которые в течение месяца достигнут 70, 75 или 80 лет. Основным условием является то, что пенсия не должна превышать 10 340,35 грн. Отметим, что возрастные надбавки начисляются в следующих размерах:

людям, которым исполнилось 70 лет и еще не достигшим 75-летнего возраста, — до 300 грн;

людям в возрасте от 75 до 80 лет — до 456 грн;

пенсионерам в возрасте 80 лет и старше — до 570 грн.

Помощь одиноким пенсионерам

Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в помощи, могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривны. Это составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году составит 2 361 гривну. Доплату могут получить одинокие пенсионеры, отвечающие следующим требованиям:

Проживают без семьи. Возраст от 80 лет и старше. Нуждаются в постоянном уходе из-за проблем со здоровьем. Получают пенсию по возрасту (пенсионеры, получающие пенсию по инвалидности, не имеют права на доплату).

Чтобы получить доплату, нужно подать заявление в органы социальной защиты или Пенсионный фонд. К заявлению следует добавить:

Паспорт. Идентификационный код. Медицинский вывод, подтверждающий необходимость постоянного ухода.

То есть просто обратиться за доплатой не получится. Необходимость в уходе должна быть подтверждена медицинскими выводами и соответствующими документами.

Что еще следует знать украинцам

Ранее мы писали, что минимальные и средние размеры пенсий в Украине вызывают большой интерес у населения. Однако многие не задумываются, что существует и максимальный предел этих выплат.

Также мы говорили, что граждане с инвалидностью в Украине могут получить пенсию или социальную помощь. Если состояние здоровья не позволяет человеку работать и самостоятельно обеспечивать себя, он имеет право на поддержку от государства.