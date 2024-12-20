Пенсійні виплати у 2025 році — від чого залежать та максимальний розмір

Людина тримає гроші в руках. Фото: УНІАН

Мінімальний та середній розмір пенсій в Україні цікавить багатьох громадян. При цьому багато з них не замислюється над тим, що ці виплати мають і найбільше допустиме значення.

Про те, якою буде максимальна пенсія у 2025 році в Україні, зазначено в проєкті Бюджетної декларації України на 2025-2027 роки.

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Хто зможе вийти на пенсію у 2025 році

За даними Пенсійного фонду України, вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років щорічно збільшуються на рік, і до 2028 року становитимуть 35 років.

Цьогоріч для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 31 року страхового стажу, у 63 роки — від 21 до 31 року, а у 65 років — від 15 до 21 року стажу. Однак у 2025 році вимоги уже будуть такими:

у 60 років — при наявності не менше 32 років стажу;

у 63 роки — від 22 до 32 років стажу;

у 65 років — від 15 до 22 років стажу.

Якою буде максимальна пенсія у 2025 році

Розмір пенсії за віком встановлюється індивідуально для кожного пенсіонера і залежить від його страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися внески на страхування. При цьому вона не може бути більшою за визначений державою рівень.

Максимальний розмір пенсії включаючи надбавки, підвищення, додаткову пенсію, допомогу, пенсію за особливі заслуги перед Україною, індексацію та інші доплати, передбачені законом не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Однак це не стосується доплат до надбавок для певних категорій осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Зараз мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню, а максимальна — 23 610 гривень. У 2025 році, згідно з проєктом Бюджетної декларації України на 2025-2027 роки, соціальні стандарти в Україні переглядати не будуть, а тому ці показники залишаться на чинному рівні.

Раніше ми писали, що досягнувши певного віку та необхідного стажу, українці отримують право на пенсію, що дає доступ до державних пільг. Однак для деяких з них необхідно мати пенсійне посвідчення, яке тепер можна отримати лише в електронному вигляді.

Також ми розповідали, що інколи, для виходу на пенсію, людині може трішки бракувати страхового стажу. В таких випадках його можна докупити.