Пенсионные выплаты в 2025 году — от чего зависят и максимальный размер

Человек, держащий деньги в руках. Фото: УНИАН

Минимальный и средний размер пенсий в Украине интересует многих граждан. При этом многие не задумываются над тем, что эти выплаты имеют и наибольшее допустимое значение.

О том, какой будет максимальная пенсия в 2025 году в Украине, отмечено в проекте Бюджетной декларации Украины на 2025-2027 годы.

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По данным Пенсионного фонда Украины, требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет ежегодно увеличиваются в год, и к 2028 году составят 35 лет.

В этом году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа, в 63 года – от 21 до 31 года, а в 65 лет – от 15 до 21 года стажа. Однако в 2025 году требования уже будут такими:

в 60 лет — при наличии не менее 32 лет стажа;

в 63 года — от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет — от 15 до 22 лет стажа.

Какой будет максимальная пенсия в 2025 году

Размер пенсии по возрасту устанавливается индивидуально для каждого пенсионера и зависит от его страхового стажа и заработной платы, с которой уплачивались взносы на страхование. При этом она не может быть больше определенного государством уровня.

Максимальный размер пенсии, включая надбавки, повышение, дополнительную пенсию, пособие, пенсию за особые заслуги перед Украиной, индексацию и другие доплаты, предусмотренные законом, не могут превышать десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Однако это не касается доплат к надбавкам для определенных категорий лиц с особыми заслугами перед Родиной.

Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну, а максимальная — 23 610 гривен. В 2025 году, согласно проекту Бюджетной декларации Украины на 2025-2027 годы, социальные стандарты в Украине пересматривать не будут, а потому эти показатели останутся на действующем уровне.

Ранее мы писали, что, достигнув определенного возраста и необходимого стажа, украинцы получают право на пенсию, что дает доступ к государственным льготам. Однако для некоторых из них необходимо иметь пенсионное удостоверение, которое теперь можно получить только в электронном виде.

Также мы рассказывали, что иногда, для выхода на пенсию, человеку может немного не хватать страхового стажа. В таких случаях его можно купить.