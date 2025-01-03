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В каких странах лучшие условия для пенсионеров в 2025-м — список

3 января 2025 11:19
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Пять лучших стран для пенсионеров в 2025 году — где встречать старость
Пожилые люди на пляже. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Жизнь за границей может стать увлекательным этапом в жизни, хотя и не лишенным трудностей. Глобальный Пенсионный Индекс 2025 года поможет сделать правильный выбор места жительства на пенсии, максимально соответствующий вашим потребностям, желаниям и жизненным целям.

О том, какие именно страны лучше всего подходят для жизни на пенсии в 2025 году, рассказали на сайте International Living.

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Какие страны наиболее привлекательны для пенсионеров в 2025 году

International Living обнародовала ежегодный рейтинг пенсионного обеспечения, определяющий лучшие страны для переезда в 2025 году. Оценка осуществлялась по семи ключевым критериям, среди которых доступность жилья, условия получения виз, расходы на жизнь, качество медицинских услуг, уровень инфраструктуры, климатические условия и простота интеграции в местное общество. Так что в этом году в пятерке лидеров находятся следующие страны:

  • Панама

Первое место заняла Панама благодаря своей программе Pensionado Visa, предлагающей уникальные льготы для пенсионеров с ежемесячным доходом более 1000 долларов. В числе льгот: скидки на медицинские услуги, коммунальные платежи, транспорт и развлечения. Кроме того, Панама привлекает живописными карибскими пейзажами, старинными развалинами и теплым климатом.

Панама. Фото: Unsplash
Панама. Фото: Unsplash
  • Португалия

Второе место заняла Португалия. Ее мягкий климат, богатая культура и побережье делают страну идеальным местом для пенсионеров. Лиссабон и Порту остаются популярными городами для переезда.

Португалия. Фото: Unsplash
Португалия. Фото: Unsplash
  • Коста-Рика

Третье место досталось Коста-Рике, известной стилем жизни "pura vida". Приветливые местные жители и многочисленные возможности для активного отдыха, такие как походы и занятия йогой, делают страну привлекательной для экспатов.

Коста-Рика. Фото: Unsplash
Коста-Рика. Фото: Unsplash
  • Мексика

Мексика заняла четвертое место благодаря общинам экспатов, богатому культурному наследию и теплым человеческим связям. Здесь особенно ценят традиции и сообщества.

Мексика. Фото: Unsplash
Коста-Рика. Фото: Unsplash
  • Франция

Пятое место во Франции, привлекающей пенсионеров своими волшебными селами на юге страны. Здесь можно найти многочисленные сообщества экспатов и наслаждаться комфортом европейской жизни.

Франция. Фото: Pexels
Франция. Фото: Pexels

Что еще будет интересно украинцам

Раньше мы писали, что для многих пенсионеров в Украине государственные выплаты остаются главным источником дохода. Однако иногда возникают обстоятельства, при которых граждане должны вернуть часть полученных пенсионных средств.

Также мы рассказывали, что украинским пенсионерам предоставляется ряд государственных льгот. В частности, они могут бесплатно пользоваться отдельными видами общественного транспорта.

отдых пенсионеры страны пенсия переезд

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