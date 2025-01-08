Українці можуть залишитись без пенсії у 2025 році — чому припиняють виплати та що з цим робити

Пенсіонерка з візком. Фото: УНІАН

Пенсії є важливою частиною соціального захисту громадян України, але існують обставини, за яких виплати можуть припинити. Територіальні органи Пенсійного фонду України та суд мають право зупиняти виплату пенсій у випадках, передбачених законом.

Про те, за яких обставин українці можуть бути позбавлені пенсійного забезпечення, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (стаття 49), територіальні органи ПФУ або суд можуть припинити виплату пенсії за такими підставами:

Пропуск виплат: у разі неотримання пенсії понад шість місяців поспіль. Неправдиві дані: якщо пенсію було призначено на основі документів із неправдивою інформацією. Заява пенсіонера: якщо пенсіонер тимчасово проживає за кордоном і сам просить припинити виплату. Відсутність ідентифікації: якщо пенсіонер не проходить фізичну ідентифікацію, якщо це передбачено законом. Смерть або зникнення: у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим відповідно до законодавства. Проживання за кордоном: у разі перебування пенсіонера за межами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою. Статус особи, зниклої безвісти: якщо пенсіонеру надано відповідний статус згідно із Законом "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин". Інші підстави: наприклад, завершення навчання дитини, яка отримує пенсію через втрату годувальника, або працевлаштування пенсіонера, що отримує пенсію за вислугу років, на посаду, яка дає право на таку пенсію.

Як відновити виплату пенсії

Для відновлення виплат пенсіонер має звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Необхідно надати документ, що підтверджує особу, і подати відповідну заяву.

Термін поновлення виплат становить до 10 днів із моменту уточнення обставин, які стали причиною припинення пенсії, за умови їхнього усунення. Пенсійний фонд закликає громадян уважно стежити за документами та умовами отримання виплат, щоб уникнути неприємних ситуацій.

Раніше ми писали, що пенсіонери, які працювали за визначеними професіями та мешкають у сільській місцевості, можуть отримати право на повну компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги, а також придбання твердого, рідкого палива чи скрапленого газу. Водночас є ситуації, коли такі пільги можуть бути скасовані.

Також ми розповідали, що переїзд за кордон може стати новим захопливим розділом у житті пенсіонера. Глобальний Пенсійний Індекс на 2025 рік допоможе обрати ідеальне місце для комфортного життя на пенсії, враховуючи ваші потреби, прагнення та життєві пріоритети.