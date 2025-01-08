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Пенсионеры могут потерять выплаты в 2025 году — перечень причин

8 января 2025 05:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Украинцы могут остаться без пенсии в 2025 году — почему прекращают выплаты и что с этим делать
Пенсионерка с коляской. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Пенсии являются важной частью социальной защиты граждан Украины, но существуют обстоятельства, при которых выплаты могут прекратить. Территориальные органы Пенсионного фонда Украины и суд имеют право останавливать выплату пенсий в случаях, предусмотренных законом.

О том, при каких обстоятельствах украинцы могут быть лишены пенсионного обеспечения, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Почему украинцы могут остаться без пенсии в 2025 году

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (статья 49), территориальные органы ПФУ или суд могут прекратить выплату пенсии по следующим основаниям:

  1. Пропуск выплат: в случае неполучения пенсии более шести месяцев подряд.
  2. Ложные данные: если пенсия была назначена на основе документов с ложной информацией.
  3. Заявление пенсионера: если пенсионер временно проживает за границей и сам просит прекратить выплату.
  4. Отсутствие идентификации: если пенсионер не проходит физическую идентификацию, если это предусмотрено законом.
  5. Смерть или исчезновение: в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в соответствии с законодательством.
  6. Проживание за границей: в случае пребывания пенсионера за пределами Украины, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Верховной Радой.
  7. Статус лица, пропавшего без вести: если пенсионеру предоставлен соответствующий статус согласно Закону "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".
  8. Другие основания: например, завершение обучения ребенка, получающего пенсию по потере кормильца, или трудоустройство пенсионера, получающего пенсию за выслугу лет, на должность, которая дает право на такую пенсию.

Как возобновить выплату пенсии

Для возобновления выплат пенсионер должен обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Необходимо предоставить документ, подтверждающий личность, и подать соответствующее заявление.

Срок возобновления выплат составляет до 10 дней с момента уточнения обстоятельств, которые стали причиной прекращения пенсии, при условии их устранения. Пенсионный фонд призывает граждан внимательно следить за документами и условиями получения выплат, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Ранее мы писали, что пенсионеры, которые работали по определенным профессиям и проживают в сельской местности, могут получить право на полную компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги, а также приобретение твердого, жидкого топлива или сжиженного газа. В то же время есть ситуации, когда такие льготы могут быть отменены.

Также мы рассказывали, что переезд за границу может стать новым увлекательным разделом в жизни пенсионера. Глобальный Пенсионный Индекс на 2025 год поможет выбрать идеальное место для комфортного жизни на пенсии, учитывая ваши потребности, стремления и жизненные приоритеты.

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05:45 Пенсионеры могут потерять выплаты в 2025 году — перечень причин

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