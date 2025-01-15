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Три месяца без пенсии — кто и почему потеряет выплаты в 2025 году

15 января 2025 05:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Пенсионеры могут потерять три месячные выплаты в 2025 году — кто останется без денег
Человек преклонного возраста. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Некоторые граждане Украины, которые имеют достаточно стажа и достигли установленного возраста, смогут выйти на пенсию в 2025 году. Однако часть этих пенсионеров может потерять выплаты за три месяца. Это касается украинцев, которые забудут связаться с Пенсионным фондом.

О том, почему некоторые украинцы потеряют три пенсионные выплаты в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Кто может потерять три пенсионные выплаты в 2025 году

Граждане Украины, которые выходят на пенсию в 2025 году должны поторопиться, чтобы не потерять часть своих денег. Важно своевременно обратиться в Пенсионный фонд, поскольку только так можно получить выплаты, начисляемые со следующего дня после достижения пенсионного возраста.

Заявку на оформление пенсии надо подать в течение трех месяцев с момента достижения пенсионного возраста. В противном случае пенсия будет начислена только со дня обращения. Заявление о назначении пенсии можно подать одним из следующих способов:

  1. Через приложение "Дія".
  2. Онлайн через вебпортал Пенсионного фонда.
  3. Лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Кто сможет выйти на пенсию в 2025 году

Новые изменения в условиях выхода на пенсию вступили в силу 1 января 2025 года. Те, кто будет иметь не менее 32 лет страхового стажа, смогут выйти на пенсию в 60 лет. Это касается как мужчин, так и женщин. Если стаж составляет от 22 до 31 года, пенсия будет назначаться в 63 года.

Для стажа от 15 до 21 года пенсия будет начислена только по достижении 65 лет. Те, кто имеет менее 15 лет стажа, смогут получить не пенсию, а государственную социальную помощь по достижении 65 лет.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что ежегодный рейтинг International Living определил лучшие страны для переезда пенсионеров в 2025 году. Оценивание проводилось по семи основным критериям.

Также мы рассказывали, что согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", правительство вводит ограничения на размер пенсий, превышающих 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Ограничения будут действовать как минимум до конца военного положения.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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