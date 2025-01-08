Пенсії у 2025 році — кому та на скільки скоротять виплати

Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

Згідно з прийнятим Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", уряд вводить обмежувальні коефіцієнти для пенсій, що перевищують 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, у період дії воєнного стану.

Про те, кому та на скільки зменшать пенсії у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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На скільки зменшать пенсії українців у 2025 році

Пенсійні виплати тепер обмежені сумою, що не перевищує чотири середні пенсії по країні або десять прожиткових мінімумів для осіб, які не мають працездатності. Таке рішення спрямоване на скорочення розриву між звичайними пенсіями та так званими спеціальними, розмір яких значно вищий і може досягати 60, 80 або навіть 100 тисяч гривень.

Зміни торкнуться виплат, призначених відповідно до таких законів, як "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України" та інших спеціальних пенсій. Законом передбачено, що виплати, які перевищують максимальний розмір у 23 610 грн, будуть підлягати скороченню за такими правилами:

До частини пенсії, яка перевищує 23 610 грн, але не більше за 25 971 грн, коефіцієнт скорочення складе 0,5. Частину пенсії понад 25 971 грн, але не більше 30 693 грн скоротять на 60% (коефіцієнт 0,4). До частини пенсії, що перевищує 30 693 грн, але не більше 40 137 грн, застосовуватиметься коефіцієнт 0,3. Частину пенсії від 40 137 грн до 49 581 грн буде скорочено на 80% (коефіцієнт 0,2). Для сум, що перевищують 49 581 грн, буде застосовано коефіцієнт 0,1.

Проте, важливо зазначити, що обмежувальні коефіцієнти не застосовуватимуться до пенсій осіб, які брали участь в антитерористичній операції, а також до пенсій членів сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти учасників бойових дій.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що для багатьох українських пенсіонерів державні виплати є основним джерелом доходу. Проте в окремих випадках може виникнути необхідність повернення частини отриманих пенсійних коштів назад до держави.

Також ми розповідали, що працівники певних професій мають можливість скоріше оформити пенсію завдяки подвійному зарахуванню страхового стажу. Кожен рік роботи на визначених посадах враховується як два роки загального стажу.