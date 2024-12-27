Пільгові умови виходу на пенсію — кому рік роботи рахується за два

Пенсіонери в магазині. Фото: Pexels

Подвійний облік страхового стажу дозволяє працівникам окремих професій швидше вийти на пенсію. За кожен відпрацьований рік на визначених посадах до загального стажу зараховується два роки.

Про те, кому рік роботи рахується за два, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Хто з українців отримує вдвічі більше стажу

Пенсійна система України пропонує особливі умови для працівників, чия діяльність пов’язана зі складними або небезпечними умовами праці, зокрема:

Робота на флоті: участь у тривалих рейсах на морському флоті. Ліквідація надзвичайних ситуацій: боротьба з наслідками аварій, катастроф чи стихійних лих. Робота у шкідливих умовах: вплив високого рівня шуму, вібрацій, токсичних речовин чи радіації. Медична діяльність: робота в установах із підвищеним ризиком, таких як інфекційні лікарні чи психіатричні заклади. Підземні роботи: зайнятість у шахтах, рудниках, метрополітенах або на будівництві та обслуговуванні підземних комунікацій. Військова служба: виконання бойових завдань, участь в антитерористичних операціях чи інших небезпечних місіях. Екстремальні кліматичні умови: діяльність у районах Крайньої Півночі, у високогір'ях чи інших регіонах із несприятливим кліматом.

Як вийти на пенсію достроково

Щоб скористатися правом на достроковий вихід на пенсію, необхідно подати до Пенсійного фонду документи, які підтверджують специфіку роботи. Це можуть бути:

довідки від роботодавців;

трудова книжка із відповідними записами;

витяги з нормативних документів у разі зміни умов праці.

Ранній вихід на пенсію дозволяє забезпечити додаткові соціальні гарантії працівникам, які виконують складну та небезпечну роботу.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що у 2025 році деякі пенсіонери можуть отримати значні підвищення виплат завдяки спеціальним доплатам і надбавкам. Особливу увагу держава приділяє самотнім громадянам, про яких нікому потурбуватись.

Також ми розповідали, що старість — це час, коли людина часто потребує додаткового догляду та підтримки. В Україні пенсіонери можуть скористатися різноманітними соціальними пільгами. Деякі послуги для них надаються безплатно або за зниженими цінами.