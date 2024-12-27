Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Подвійний облік стажу в Україні — хто може вийти на пенсію раніше arrow

Подвійний облік стажу в Україні — хто може вийти на пенсію раніше

27 грудня 2024 05:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільгові умови виходу на пенсію — кому рік роботи рахується за два
Пенсіонери в магазині. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Подвійний облік страхового стажу дозволяє працівникам окремих професій швидше вийти на пенсію. За кожен відпрацьований рік на визначених посадах до загального стажу зараховується два роки.

Про те, кому рік роботи рахується за два, пояснили в Пенсійному фонді України

Читайте також:

Хто з українців отримує вдвічі більше стажу

Пенсійна система України пропонує особливі умови для працівників, чия діяльність пов’язана зі складними або небезпечними умовами праці, зокрема:

  1. Робота на флоті: участь у тривалих рейсах на морському флоті.
  2. Ліквідація надзвичайних ситуацій: боротьба з наслідками аварій, катастроф чи стихійних лих.
  3. Робота у шкідливих умовах: вплив високого рівня шуму, вібрацій, токсичних речовин чи радіації.
  4. Медична діяльність: робота в установах із підвищеним ризиком, таких як інфекційні лікарні чи психіатричні заклади.
  5. Підземні роботи: зайнятість у шахтах, рудниках, метрополітенах або на будівництві та обслуговуванні підземних комунікацій.
  6. Військова служба: виконання бойових завдань, участь в антитерористичних операціях чи інших небезпечних місіях.
  7. Екстремальні кліматичні умови: діяльність у районах Крайньої Півночі, у високогір'ях чи інших регіонах із несприятливим кліматом.

Як вийти на пенсію достроково

Щоб скористатися правом на достроковий вихід на пенсію, необхідно подати до Пенсійного фонду документи, які підтверджують специфіку роботи. Це можуть бути:

  • довідки від роботодавців;
  • трудова книжка із відповідними записами;
  • витяги з нормативних документів у разі зміни умов праці.

Ранній вихід на пенсію дозволяє забезпечити додаткові соціальні гарантії працівникам, які виконують складну та небезпечну роботу.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що у 2025 році деякі пенсіонери можуть отримати значні підвищення виплат завдяки спеціальним доплатам і надбавкам. Особливу увагу держава приділяє самотнім громадянам, про яких нікому потурбуватись.

Також ми розповідали, що старість — це час, коли людина часто потребує додаткового догляду та підтримки. В Україні пенсіонери можуть скористатися різноманітними соціальними пільгами. Деякі послуги для них надаються безплатно або за зниженими цінами.

пенсії ПФУ пенсіонери пільги стаж

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:45 Подвійний облік стажу в Україні — хто може вийти на пенсію раніше

05:26 Дитина війни — кому надають статус

05:17 П'ять виплат пораненим військовим — повний список

05:05 Де будуть дощі та мокрий сніг — прогноз погоди на сьогодні

04:30 Чи мобілізують чоловіків із хворими суглобами та кістками

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

04:00 Папа Римський приїде в Україну, але дата візиту невідома

03:26 "Азов" шукає на фронт автоелектриків — яка зарплата та вимоги

02:50 Лукашенко очікує отримати десяток "Орєшніков" від РФ

02:14 У Київській області чути вибухи — що відомо

01:32 Військові зі зброєю покинули позиції — чи покарав когось суд

05:45 Подвійний облік стажу в Україні — хто може вийти на пенсію раніше

05:26 Дитина війни — кому надають статус

05:17 П'ять виплат пораненим військовим — повний список

05:05 Де будуть дощі та мокрий сніг — прогноз погоди на сьогодні

04:30 Чи мобілізують чоловіків із хворими суглобами та кістками

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

04:00 Папа Римський приїде в Україну, але дата візиту невідома

03:26 "Азов" шукає на фронт автоелектриків — яка зарплата та вимоги

02:50 Лукашенко очікує отримати десяток "Орєшніков" від РФ

02:14 У Київській області чути вибухи — що відомо

01:32 Військові зі зброєю покинули позиції — чи покарав когось суд

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

Text

23:12 Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Text

18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку