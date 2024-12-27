Льготные условия выхода на пенсию — кому год работы считается за два

Двойной учет стажа в Украине — кто может выйти на пенсию раньше
Двойной учет страхового стажа позволяет работникам отдельных профессий быстрее выйти на пенсию. За каждый отработанный год на определенных должностях в общий стаж засчитывается два года.
О том, кому год работы считается за два, объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Кто из украинцев получает вдвое больше стажа
Пенсионная система Украины предлагает особые условия для работников, деятельность которых связана со сложными или опасными условиями труда, в частности:
- Работа на флоте: участие в продолжительных рейсах на морском флоте.
- Ликвидация чрезвычайных ситуаций: борьба с последствиями аварий, катастроф или стихийных бедствий.
- Работа во вредных условиях: влияние высокого уровня шума, вибраций, токсических веществ или радиации.
- Медицинская деятельность: работа в учреждениях с повышенным риском, таких как инфекционные больницы или психиатрические учреждения.
- Подземные работы: занятость в шахтах, рудниках, метрополитена или на строительстве и обслуживании подземных коммуникаций.
- Военная служба: выполнение боевых задач, участие в антитеррористических операциях или других опасных миссиях.
- Экстремальные климатические условия: деятельность в районах Крайнего Севера, высокогорьях или других регионах с неблагоприятным климатом.
Как выйти на пенсию досрочно
Чтобы воспользоваться правом на досрочный уход на пенсию, необходимо подать в Пенсионный фонд документы, подтверждающие специфику работы. Это могут быть:
- справки от работодателей;
- трудовая книжка с соответствующими записями;
- выписки из нормативных документов в случае изменения условий труда.
Ранний выход на пенсию позволяет обеспечить дополнительные социальные гарантии работникам, выполняющим сложную и опасную работу.
Что еще стоит знать украинцам
Ранее мы писали, что в 2025 году некоторые пенсионеры могут получить значительные повышения выплат благодаря специальным доплатам и надбавкам. Особое внимание государство уделяет одиноким гражданам, о которых некому позаботиться.
Также мы рассказывали, что старость — это время, когда человек часто нуждается в дополнительном уходе и поддержке. В Украине пенсионеры могут воспользоваться различными социальными льготами. Некоторые услуги для них предоставляются бесплатно или по сниженным ценам.
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