Льготные условия выхода на пенсию — кому год работы считается за два

Пенсионеры в магазине. Фото: Pexels

Двойной учет страхового стажа позволяет работникам отдельных профессий быстрее выйти на пенсию. За каждый отработанный год на определенных должностях в общий стаж засчитывается два года.

О том, кому год работы считается за два, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Пенсионная система Украины предлагает особые условия для работников, деятельность которых связана со сложными или опасными условиями труда, в частности:

Работа на флоте: участие в продолжительных рейсах на морском флоте. Ликвидация чрезвычайных ситуаций: борьба с последствиями аварий, катастроф или стихийных бедствий. Работа во вредных условиях: влияние высокого уровня шума, вибраций, токсических веществ или радиации. Медицинская деятельность: работа в учреждениях с повышенным риском, таких как инфекционные больницы или психиатрические учреждения. Подземные работы: занятость в шахтах, рудниках, метрополитена или на строительстве и обслуживании подземных коммуникаций. Военная служба: выполнение боевых задач, участие в антитеррористических операциях или других опасных миссиях. Экстремальные климатические условия: деятельность в районах Крайнего Севера, высокогорьях или других регионах с неблагоприятным климатом.

Как выйти на пенсию досрочно

Чтобы воспользоваться правом на досрочный уход на пенсию, необходимо подать в Пенсионный фонд документы, подтверждающие специфику работы. Это могут быть:

справки от работодателей;

трудовая книжка с соответствующими записями;

выписки из нормативных документов в случае изменения условий труда.

Ранний выход на пенсию позволяет обеспечить дополнительные социальные гарантии работникам, выполняющим сложную и опасную работу.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в 2025 году некоторые пенсионеры могут получить значительные повышения выплат благодаря специальным доплатам и надбавкам. Особое внимание государство уделяет одиноким гражданам, о которых некому позаботиться.

Также мы рассказывали, что старость — это время, когда человек часто нуждается в дополнительном уходе и поддержке. В Украине пенсионеры могут воспользоваться различными социальными льготами. Некоторые услуги для них предоставляются бесплатно или по сниженным ценам.