Пенсии в 2025 году — кому и на сколько сократят выплаты

Человек считает деньги. Фото: УНИАН

Согласно принятому Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", правительство вводит ограничительные коэффициенты для пенсий, превышающих 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, в период действия военного положения.

О том, кому и на сколько уменьшат пенсии в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Пенсионные выплаты теперь ограничены суммой, не превышающей четыре средние пенсии по стране или десять прожиточных минимумов для лиц, не имеющих трудоспособности. Такое решение направлено на сокращение разрыва между обычными пенсиями и так называемыми специальными, размер которых значительно выше и может достигать 60, 80 или даже 100 тысяч гривен.

Изменения коснутся выплат, назначенных в соответствии с такими законами, как "О государственной службе", "О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины" и других специальных пенсий. Законом предусмотрено, что выплаты, которые превышают максимальный размер в 23 610 грн, будут подлежать сокращению по следующим правилам:

К части пенсии, которая превышает 23 610 грн, но не более 25 971 грн, коэффициент сокращения составит 0,5. Часть пенсии свыше 25 971 грн, но не более 30 693 грн сократится на 60% (коэффициент 0,4). К части пенсии, превышающей 30 693 грн, но не более 40 137 грн, будет применяться коэффициент 0,3. Часть пенсии от 40 137 грн до 49 581 грн будет сокращена на 80% (коэффициент 0,2). Для сумм, превышающих 49 581 грн, будет применен коэффициент 0,1.

Впрочем, важно отметить, что ограничительные коэффициенты не будут применяться к пенсиям лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, а также к пенсиям членов семей погибших, умерших или пропавших без вести участников боевых действий.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что для многих украинских пенсионеров государственные выплаты являются основным источником дохода. Однако в отдельных случаях может возникнуть необходимость возврата части полученных пенсионных средств обратно к государству.

Также мы рассказывали, что работники определенных профессий имеют возможность скорее оформить пенсию благодаря двойному зачислению страхового стажа. Каждый год работы на определенных должностях учитывается как два года общего стажа.