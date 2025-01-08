Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Некоторым украинцам урежут пенсию в 2025 году — кого касается arrow

Некоторым украинцам урежут пенсию в 2025 году — кого касается

8 января 2025 08:20
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Пенсии в 2025 году — кому и на сколько сократят выплаты
Человек считает деньги. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Согласно принятому Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", правительство вводит ограничительные коэффициенты для пенсий, превышающих 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, в период действия военного положения.

О том, кому и на сколько уменьшат пенсии в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

На сколько уменьшат пенсии украинцев в 2025 году

Пенсионные выплаты теперь ограничены суммой, не превышающей четыре средние пенсии по стране или десять прожиточных минимумов для лиц, не имеющих трудоспособности. Такое решение направлено на сокращение разрыва между обычными пенсиями и так называемыми специальными, размер которых значительно выше и может достигать 60, 80 или даже 100 тысяч гривен.

Изменения коснутся выплат, назначенных в соответствии с такими законами, как "О государственной службе", "О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины" и других специальных пенсий. Законом предусмотрено, что выплаты, которые превышают максимальный размер в 23 610 грн, будут подлежать сокращению по следующим правилам:

  1. К части пенсии, которая превышает 23 610 грн, но не более 25 971 грн, коэффициент сокращения составит 0,5.
  2. Часть пенсии свыше 25 971 грн, но не более 30 693 грн сократится на 60% (коэффициент 0,4).
  3. К части пенсии, превышающей 30 693 грн, но не более 40 137 грн, будет применяться коэффициент 0,3.
  4. Часть пенсии от 40 137 грн до 49 581 грн будет сокращена на 80% (коэффициент 0,2).
  5. Для сумм, превышающих 49 581 грн, будет применен коэффициент 0,1.

Впрочем, важно отметить, что ограничительные коэффициенты не будут применяться к пенсиям лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, а также к пенсиям членов семей погибших, умерших или пропавших без вести участников боевых действий.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что для многих украинских пенсионеров государственные выплаты являются основным источником дохода. Однако в отдельных случаях может возникнуть необходимость возврата части полученных пенсионных средств обратно к государству.

Также мы рассказывали, что работники определенных профессий имеют возможность скорее оформить пенсию благодаря двойному зачислению страхового стажа. Каждый год работы на определенных должностях учитывается как два года общего стажа.

выплаты пенсии деньги пенсионеры Пенсионный Фонд

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:18 "Фашистское государство" — Алиев пригрозил Армении "уничтожением"

09:17 В ВОЗ проинформировали об угрозах метапневмовируса

09:00 Сокрушительное землетрясение в Тибете — количество жертв возросло

08:58 Vertu готовит к выпуску премиальный кнопочный телефон с ИИ

08:54 S.T.A.L.K.E.R. 2 показал раннюю версию Чернобыльской зоны — фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:45 Оккупанты готовятся вывезти в РФ тысячи детей — детали от ЦНС

08:45 Украинка получила платежку за газ с суммой на 278 тыс. грн

08:35 Очереди на границе Украины — к чему стоит приготовиться водителям

08:30 В Калифорнии вспыхнул район, в котором живут звезды Голливуда

08:30 Как обжаловать штраф от ТЦК из-за границы — алгоритм действий

09:18 "Фашистское государство" — Алиев пригрозил Армении "уничтожением"

09:17 В ВОЗ проинформировали об угрозах метапневмовируса

09:00 Сокрушительное землетрясение в Тибете — количество жертв возросло

08:58 Vertu готовит к выпуску премиальный кнопочный телефон с ИИ

08:54 S.T.A.L.K.E.R. 2 показал раннюю версию Чернобыльской зоны — фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:45 Оккупанты готовятся вывезти в РФ тысячи детей — детали от ЦНС

08:45 Украинка получила платежку за газ с суммой на 278 тыс. грн

08:35 Очереди на границе Украины — к чему стоит приготовиться водителям

08:30 В Калифорнии вспыхнул район, в котором живут звезды Голливуда

08:30 Как обжаловать штраф от ТЦК из-за границы — алгоритм действий

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья