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Понижуючі коефіцієнти та пенсії військових — що змінилося у січні

22 січня 2025 18:05
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
До великих пенсій в Україні з січня застосовують понижуючі коефіцієнти — що буде з виплатами військових
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Кабінет Міністрів України затвердив нові правила для пенсій громадян, які брали участь у забезпеченні оборони, національної безпеки та протидії російській агресії. Зміни набули чинності з січня 2025 року.

Про те, як змінились пенсії військових у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Для військових, учасників бойових дій та осіб, які виконували завдання з оборони України, пенсійні виплати проводяться без врахування понижуючих коефіцієнтів. Це стосується:

  • осіб, які стримували агресію РФ на Донбасі;
  • громадян, які виконували стратегічно важливі оборонні завдання;
  • учасників АТО та осіб, які забезпечували її проведення в зоні бойових дій;
  • військових, які виконували завдання з посилення обороноздатності та безпеки.

На сьогодні максимальний розмір пенсії становить 23 610 гривень. Однак в повідомленні зазначається, що понижуючі коефіцієнти не застосовуються до спеціальних пенсій військових, навіть якщо вони перевищують 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. 

Раніше ми писали, що деякі українці, які досягли пенсійного віку та накопичили необхідний стаж, зможуть оформити пенсію у 2025 році. Водночас певна частина пенсіонерів ризикує втратити свої виплати за три місяці. Це стосується тих, хто не подасть необхідну заяву до Пенсійного фонду вчасно.

Також ми розповідали, що громадянам, які старші 70 років, держава надає спеціальні пільги, що спрощують їхнє щоденне життя. Крім того, у 2025 році вони можуть очікувати на автоматичне підвищення пенсій завдяки віковим надбавкам.

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