К большим пенсиям в Украине с января применяют понижающие коэффициенты — что будет с выплатами военных

Понижающие коэффициенты и пенсии военных — что изменилось в 2025
Кабинет Министров Украины утвердил новые правила для пенсий граждан, которые принимали участие в обеспечении обороны, национальной безопасности и противодействия российской агрессии. Изменения вступили в силу с января 2025 года.
О том, как изменились пенсии военных в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.
К каким пенсиям не применяют понижающие коэффициенты
Для военных, участников боевых действий и лиц, выполнявших задачи по обороне Украины, пенсионные выплаты производятся без учета понижающих коэффициентов. Это касается:
- лиц, которые сдерживали агрессию РФ на Донбассе;
- граждан, которые выполняли стратегически важные оборонные задачи;
- участников АТО и лиц, которые обеспечивали ее проведение в зоне боевых действий;
- военных, которые выполняли задачи по усилению обороноспособности и безопасности.
На сегодня максимальный размер пенсии составляет 23 610 гривен. Однако в сообщении отмечается, что понижающие коэффициенты не применяются к специальным пенсиям военных, даже если они превышают 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.
Ранее мы писали, что некоторые украинцы, которые достигли пенсионного возраста и накопили необходимый стаж, смогут оформить пенсию в 2025 году. В то же время определенная часть пенсионеров рискует потерять свои выплаты за три месяца. Это касается тех, кто не подаст необходимое заявление в Пенсионный фонд вовремя.
Также мы рассказывали, что гражданам, которые старше 70 лет, государство предоставляет специальные льготы, упрощающие их ежедневную жизнь. Кроме того, в 2025 году они могут ожидать автоматическое повышение пенсий благодаря возрастным надбавкам.
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