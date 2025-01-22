К большим пенсиям в Украине с января применяют понижающие коэффициенты — что будет с выплатами военных

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Кабинет Министров Украины утвердил новые правила для пенсий граждан, которые принимали участие в обеспечении обороны, национальной безопасности и противодействия российской агрессии. Изменения вступили в силу с января 2025 года.

О том, как изменились пенсии военных в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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К каким пенсиям не применяют понижающие коэффициенты

Для военных, участников боевых действий и лиц, выполнявших задачи по обороне Украины, пенсионные выплаты производятся без учета понижающих коэффициентов. Это касается:

лиц, которые сдерживали агрессию РФ на Донбассе;

граждан, которые выполняли стратегически важные оборонные задачи;

участников АТО и лиц, которые обеспечивали ее проведение в зоне боевых действий;

военных, которые выполняли задачи по усилению обороноспособности и безопасности.

На сегодня максимальный размер пенсии составляет 23 610 гривен. Однако в сообщении отмечается, что понижающие коэффициенты не применяются к специальным пенсиям военных, даже если они превышают 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы, которые достигли пенсионного возраста и накопили необходимый стаж, смогут оформить пенсию в 2025 году. В то же время определенная часть пенсионеров рискует потерять свои выплаты за три месяца. Это касается тех, кто не подаст необходимое заявление в Пенсионный фонд вовремя.

Также мы рассказывали, что гражданам, которые старше 70 лет, государство предоставляет специальные льготы, упрощающие их ежедневную жизнь. Кроме того, в 2025 году они могут ожидать автоматическое повышение пенсий благодаря возрастным надбавкам.