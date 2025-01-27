Некоторые пенсионеры получат более 2 тыс. грн надбавки в феврале — кто в списке

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Кабинет Министров утвердил постановление, которое предусматривает доплату некоторым неработающим пенсионерам. Дополнительные деньги начисляют людям пожилого возраста, проживающим в Чернобыльской зоне.

О том, кому из пенсионеров доплатят более 2 000 грн в феврале 2025 года, отмечается в постановлении правительства № 1524 от 27 декабря 2024 года.

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Для получения выплаты необходимо подтвердить факт проживания в зоне отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года. Если сведения о проживании отсутствуют в Едином государственном демографическом реестре или других государственных реестрах, Пенсионный фонд имеет право установить факт проживания на основе следующих данных:

наличие статуса пострадавшего лица вследствие Чернобыльской катастрофы;

отсутствие изменения места жительства в Едином реестре или информационной системе Государственной миграционной службы после 1 января 1993 года.

В бюджете Украины на 2025 год предусмотрена норма для ежемесячной доплаты пенсионерам, которые имеют статус чернобыльцев. Согласно новому документу, доплата будет начисляться неработающим пенсионерам, проживающим в зоне обязательного отселения или зоне гарантированного добровольного отселения, при условии, что они проживали или работали в этих зонах до 1 января 1993 года или по состоянию на 26 апреля 1986 года. Размер этой доплаты составляет 2 361 гривну.

Где больше всего пенсионеров пострадавших от ЧАЭС

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине насчитывалось 639 тысяч пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Всего в Украине количество пенсионеров составляет 10,517 миллиона человек. По данным Пенсионного фонда, больше всего чернобыльцев проживает в:

Киевской области (206 тысяч);

Ровенской (94 тысячи);

Житомирской (89 тысяч).

Также есть 39 тысяч пенсионеров-чернобыльцев в Черкасской области, 36 тысяч в Волынской области и по 29 тысяч в Винницкой области и Киеве.

Ранее мы писали, что в 2025 году украинцы, достигшие 70-летнего возраста, смогут получить повышение пенсии и дополнительные льготы от государства. Возрастные надбавки будут начислять пенсионерам, у которых выплаты не превышает 10 340,35 грн.

Также мы рассказывали, что некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию. Это касается как мужчин, так и женщин, которым предоставляется возможность завершить свою трудовую деятельность до достижения 60 лет.