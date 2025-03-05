Компенсации, выплаты и социальные гарантии — какие льготы будут иметь чернобыльцы в марте 2025

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В марте 2025 года граждане, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, продолжат получать государственную поддержку. Льготы зависят от категории, к которой принадлежит человек. Всего есть четыре группы, и для каждой предусмотрены разные виды помощи.

О том, какие льготы будут иметь чернобыльцы в марте 2025 года, сообщили специалисты Портала государственных услуг.

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Льготы для чернобыльцев 1 и 2 категории

К первой категории относятся лица, получившие инвалидность из-за аварии: ликвидаторы, эвакуированные жители и жители загрязненных территорий. Ко второй — ликвидаторы 1986-1987 годов, эвакуированные граждане и жители зон обязательного отселения. В 2025 году они могут воспользоваться такими льготами:

Транспортные скидки:

1 категория — бесплатный проезд по Украине (1 раз в год) и в пригородном транспорте; 2 категория — 50% скидки на проезд по Украине (1 раз в год) и бесплатный проезд в пригородном транспорте.

50% компенсации за оплату:

Твердого топлива. Жилищно-коммунальных услуг. Установку телефона и пользование связью. Пищевых продуктов (для 1 категории — 50%, для 2 категории — 25%).

100% компенсации за:

Санаторно-курортное лечение. Приобретение лекарств по рецепту. Услуги зубопротезирования вне очереди.

Также чернобыльцы этих категорий имеют право на дополнительный 14-дневный отпуск и финансовую помощь на оздоровление.

Льготы для чернобыльцев 3 категории

К этой категории относятся ликвидаторы, работавшие в зоне отчуждения короткий срок, а также граждане, которые жили или работали в загрязненных районах и впоследствии переселились. В марте 2025 года для них предусмотрена 100% компенсация на:

приобретение лекарств;

санаторно-курортное лечение;

внеочередное зубопротезирование.

Дополнительный отпуск и компенсацию за продукты питания эта категория не получает. Однако им предоставляется ежегодная материальная помощь на оздоровление.

Льготы для чернобыльцев 4 категории

Эта категория включает граждан, которые более 4 лет жили, работали или учились в зоне усиленного радиоэкологического контроля по состоянию на 1993 год. Для них предусмотрены:

100% компенсации на приобретение лекарств;

50% компенсации на услуги зубопротезирования;

ежегодную финансовую помощь на оздоровление.

Кроме того, дети, пострадавшие от последствий аварии, могут получить бесплатное санаторно-курортное лечение и 100% компенсацию на лекарства. Также можно получить частичную компенсацию стоимости пищевых продуктов в пределах установленных норм.

Ранее мы писали, что правительство приняло постановление, которое предусматривает дополнительные выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров. Денежную помощь получают люди почтенного возраста, проживающие в Чернобыльской зоне.

Также мы рассказывали, что из-за сложного материального положения некоторые украинские семьи не могут полностью обеспечить детей необходимыми вещами. Для поддержки социально незащищенных граждан государство внедряет различные виды льгот, которые распространяются на семьи с низкими доходами.