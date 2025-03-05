Компенсации, выплаты и социальные гарантии — какие льготы будут иметь чернобыльцы в марте 2025

Льготы для чернобыльцев в марте — что компенсирует государство
В марте 2025 года граждане, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, продолжат получать государственную поддержку. Льготы зависят от категории, к которой принадлежит человек. Всего есть четыре группы, и для каждой предусмотрены разные виды помощи.
О том, какие льготы будут иметь чернобыльцы в марте 2025 года, сообщили специалисты Портала государственных услуг.
Льготы для чернобыльцев 1 и 2 категории
К первой категории относятся лица, получившие инвалидность из-за аварии: ликвидаторы, эвакуированные жители и жители загрязненных территорий. Ко второй — ликвидаторы 1986-1987 годов, эвакуированные граждане и жители зон обязательного отселения. В 2025 году они могут воспользоваться такими льготами:
- Транспортные скидки:
- 1 категория — бесплатный проезд по Украине (1 раз в год) и в пригородном транспорте;
- 2 категория — 50% скидки на проезд по Украине (1 раз в год) и бесплатный проезд в пригородном транспорте.
- 50% компенсации за оплату:
- Твердого топлива.
- Жилищно-коммунальных услуг.
- Установку телефона и пользование связью.
- Пищевых продуктов (для 1 категории — 50%, для 2 категории — 25%).
- 100% компенсации за:
- Санаторно-курортное лечение.
- Приобретение лекарств по рецепту.
- Услуги зубопротезирования вне очереди.
Также чернобыльцы этих категорий имеют право на дополнительный 14-дневный отпуск и финансовую помощь на оздоровление.
Льготы для чернобыльцев 3 категории
К этой категории относятся ликвидаторы, работавшие в зоне отчуждения короткий срок, а также граждане, которые жили или работали в загрязненных районах и впоследствии переселились. В марте 2025 года для них предусмотрена 100% компенсация на:
- приобретение лекарств;
- санаторно-курортное лечение;
- внеочередное зубопротезирование.
Дополнительный отпуск и компенсацию за продукты питания эта категория не получает. Однако им предоставляется ежегодная материальная помощь на оздоровление.
Льготы для чернобыльцев 4 категории
Эта категория включает граждан, которые более 4 лет жили, работали или учились в зоне усиленного радиоэкологического контроля по состоянию на 1993 год. Для них предусмотрены:
- 100% компенсации на приобретение лекарств;
- 50% компенсации на услуги зубопротезирования;
- ежегодную финансовую помощь на оздоровление.
Кроме того, дети, пострадавшие от последствий аварии, могут получить бесплатное санаторно-курортное лечение и 100% компенсацию на лекарства. Также можно получить частичную компенсацию стоимости пищевых продуктов в пределах установленных норм.
Ранее мы писали, что правительство приняло постановление, которое предусматривает дополнительные выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров. Денежную помощь получают люди почтенного возраста, проживающие в Чернобыльской зоне.
Также мы рассказывали, что из-за сложного материального положения некоторые украинские семьи не могут полностью обеспечить детей необходимыми вещами. Для поддержки социально незащищенных граждан государство внедряет различные виды льгот, которые распространяются на семьи с низкими доходами.
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