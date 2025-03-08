Скидки на коммуналку — какую помощь предоставляют многодетным семьям в 2025

Многодетная семья. Фото: УНИАН

Расходы семей, в которых воспитывается несколько детей, значительно больше чем у большинства граждан, ведь нужно учитывать потребности детей. Именно поэтому государством предусмотрена дополнительная поддержка для таких домохозяйств. В 2025 году многодетные семьи могут воспользоваться льготами и субсидиями для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги.

О том, какую помощь на оплату коммуналки могут получить многодетные семьи в 2025 году, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Право на получение скидки определяется на год, начиная с месяца установления соответствующего статуса, но не дольше, чем до конца текущего календарного года. С нового года Пенсионный фонд Украины осуществляет автоматический перерасчет права на льготы в зависимости от доходов семьи. В 2025 году, льгота предусматривает скидку в 50% на такие услуги:

пользование коммунальными услугами (в соответствии с социальными нормативами, установленными правительством);

оплату жилья в пределах законодательных норм (21 кв. м общей площади на каждого постоянного жителя и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью);

приобретение твердого или жидкого печного топлива (если жилье не подключено к централизованному отоплению или не использует газ или электроэнергию для обогрева).

Эта льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев на одного человека не превышает размер, который дает право на налоговую социальную льготу (в 2025 году это 4 240 грн).

Если семья имеет право на льготы, но ее доход превышает установленный порог, она может подать заявку на оформление жилищной субсидии. В каждом случае размер помощи рассчитывается индивидуально.

Как подать заявку на льготу или субсидию

Документы можно подать лично — в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, органах местного самоуправления или ЦПАУ. Чтобы не посещать учреждения, оформить помощь можно онлайн, через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія". Документы можно также отправить по почте на адрес соответствующего отделения ПФУ.

Ранее мы писали, что в марте 2025 года украинцы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, продолжат пользоваться государственной поддержкой. Объем льгот зависит от категории, к которой относится человек. Всего существует четыре группы, и для каждой предусмотрены различные формы помощи.

Также мы рассказывали, что те, кто платят за коммунальные услуги больше установленной нормы, имеют возможность оформить субсидию. Она помогает частично покрыть расходы семей с низким доходом. Однако, если получатель не выполняет определенные требования, начисление субсидии могут прекратить.