Виплати та пільги для дітей загиблих військових — яку підтримку надає держава у 2025

Хлопчик біля полиці з книгами. Фото: Pexels

Через військові дії багато громадян України вирушили на фронт захищати свою країну. На жаль до своїх родин повернуться не всі. Діти загиблих військовослужбовців мають гарантоване право на фінансову та соціальну підтримку від держави. Зокрема, неповнолітні можуть отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Про те, які виплати та пільги гарантує держава дітям загиблих військових у 2025 році, пояснили на порталі "Дія".

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Які виплати отримують діти загиблих військових

Пенсія через втрату годувальника надається дітям до 18 років незалежно від того, чи перебували вони на утриманні загиблого. Ця виплата також поширюється на студентів денної форми навчання у школах, професійно-технічних училищах та закладах вищої освіти — до 23 років.

Діти-сироти отримують цю пенсію незалежно від факту навчання аж до досягнення 23-річного віку. Розмір виплати визначається обставинами загибелі годувальника та варіюється від 30% до 70% його грошового забезпечення.

Які пільги надає держава у 2025 році

Діти, чиї батьки загинули під час служби, користуються низкою пільг, передбачених для родин загиблих воїнів. Зокрема, вони мають право на:

Першочергове місце у дитячих садках. Доступ до безоплатного Інтернету в закладах освіти. Безплатну психологічну допомогу. Безплатне користування підручниками з бібліотечного фонду. Вступ до державних і комунальних закладів вищої освіти без конкурсного відбору. Повне покриття витрат на навчання з держбюджету при вступі за державним або регіональним замовленням. Часткове покриття вартості контрактного навчання через пільгові кредити.

Також для студентів денної форми навчання надається соціальна стипендія та право на пільгове або безплатне проживання у студентських гуртожитках.

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